ЗМІ: Нове засідання "Рамштайну" відбудеться 9 січня

Нове засідання Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 січня 2025 року.

Про це повідомляє Суспільне, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, засідання відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Ця зустріч стане 25-ю за рахунком.

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Раніше повідомлялось, що у додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", може відбутись у грудні, причому обговорювалась опція переговорів на найвищому рівні.

Нагадаємо, формат "Рамштайн" виник у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Він обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.

Міністр оборони України раніше заявив, що сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.

Представники Північноатлантичного Альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання "Рамштайну".