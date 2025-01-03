ЗМІ: Нове засідання "Рамштайну" відбудеться 9 січня
Нове засідання Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 січня 2025 року.
Про це повідомляє Суспільне, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, засідання відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.
Ця зустріч стане 25-ю за рахунком.
Раніше повідомлялось, що у додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", може відбутись у грудні, причому обговорювалась опція переговорів на найвищому рівні.
Нагадаємо, формат "Рамштайн" виник у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Він обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.
Міністр оборони України раніше заявив, що сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.
Представники Північноатлантичного Альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання "Рамштайну".