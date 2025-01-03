СМИ: Новое заседание "Рамштайн" состоится 9 января

Новое заседание Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 января 2025 года.

Об этом сообщает Суспільне, информирует "Европейская правда".

Как указано, заседание состоится под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

Эта встреча станет 25-й по счету.

Реклама:

Ранее сообщалось, что в дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", может состояться в декабре, причем обсуждалась опция переговоров на высшем уровне.

Напомним, формат "Рамштайн" возник в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Он объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.

Министр обороны Украины ранее заявил, что надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.

Представители Североатлантического Альянса не видят значительного шанса того, что смена администрации США приведет к сворачиванию "Рамштайна".