Як Кремль "здає" Придністров’я, щоб повернути контроль над Молдовою

Росія припинила постачання природного газу до Молдови, у тому числі до підконтрольного їй Придністров’я.

У придністровському регіоні вже починається безпрецедентна енергетична та гуманітарна криза, яка у середині січня різко загостриться, а за місяць може набути максимуму.

Про те, що відбувається у Придністров’ї, якою є мета Кремля та чого варто чекати далі, дивіться у відео на нашому youtube-каналі, а більш детально – в аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови. Далі – стислий її виклад.

У перший ранок нового року у придністровських містах "відрубили" всі котельні, увесь приватний сектор.

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По суті, газ лишився тільки у тих старих багатоповерхівках, де його споживання обмежене лише газовими плитами, та кількох критичних об’єктах – частині лікарень та в окремих дитячих садках.

Але й це – тимчасовий стан. За розрахунками тираспольських газовиків, на півночі Придністров’я (у містах Рибниця, Дубоссари тощо) газ у конфорках зникне за 10 днів, у Тирасполі, Бендерах та Дністровську – за 20 днів.

Та вже у лютому Придністров’я може перетворитися на зону без газу, тепла та електрики.

На півдні регіону, розташована Молдавська ДРЕС – єдина теплоелектростанція у країні, яка після війни на Дністрі лишилася під контролем сепаратистів. В останні роки узимку вона генерувала від 50 до 80% електроенергії, яку споживає правобережна Молдова.

Основним паливом МДРЕС є російський газ (той самий безкоштовний газ, який постачала Росія), тож від 1 січня 2025 року придністровці припинили постачати електрику на правий берег. Зараз правобережжя купує електроенергію в Румунії.

За офіційними даними, вугілля на МДРЕС для генерації електрики лише для лівого берега Дністра має вистачити на 50 днів.

Цей розрахунок не враховує ситуацію, коли споживання електрики різко зростає. А це – саме те, що відбувається зараз. А попереду похолодання.

Отже, у лютому може йтися про повноцінну гуманітарну катастрофу.

Навіщо це Кремлю? У Путіна прагнуть створити у Молдові нестерпну, неймовірну кризу і потім запропонувати рішення, заради якого Захід переконає Україну скасувати заборону на прокачку російського газу. Втім, треба усвідомлювати, що шанси Кремля на успіх невисокі.

Друга, значно більш реальна мета Кремля – це вплив на молдовську політику напередодні парламентських виборів. Вони відбудуться у 2025 році, не пізніше осені, та визначать владу у Молдові на наступні чотири роки.

Для цього Кремлю потрібно створити якомога більше проблем для мешканців Молдови, щоб довести до максимуму їхнє незадоволення чинною владою. Встановлення у Молдові проросійського уряду – це мета, що виправдовує усі засоби.

Лояльний до РФ уряд зможе де-факто зупинити євроінтеграцію не лише Молдови, а й України, адже у ЄС наші держави сприймають у зв’язці. Це також вдарить по обороноздатності України.

Дуже багато залежатиме від того, як діятиме Кишинів тоді, коли (та якщо) у регіоні розпочнеться реальна гуманітарна криза.

Ключову роль тут гратимуть також ЄС, без допомоги якого програми підтримки Придністров’я просто "не злетять", і Україна, яка може взяти на себе роль тієї сили, що врятує Придністров’я від найглибшої гуманітарної кризи.

Безкоштовний газ з РФ був фундаментом "економіки" цього регіону. А це означає, що Придністров’я не матиме шансів на подальше існування.

Тож після перехідного періоду, коли регіон існуватиме за рахунок зовнішньої допомоги, Кишинів та Тирасполь будуть змушені розпочати болючий процес реінтеграції.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови.