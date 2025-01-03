Как Кремль "сдает" Приднестровье, чтобы вернуть контроль над Молдовой

Россия прекратила поставки природного газа в Молдову, в том числе в подконтрольное ей Приднестровье.

В приднестровском регионе уже начинается беспрецедентный энергетический и гуманитарный кризис, который в середине января резко обострится, а через месяц может достичь максимума.

О том, что происходит в Приднестровье, какова цель Кремля и чего стоит ждать дальше, смотрите в видео на нашем youtube-канале, а более подробно – в анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы. Далее – краткое ее изложение.

В первое утро нового года в приднестровских городах "отрубили" все котельные, весь частный сектор.

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По сути, газ остался только в тех старых многоэтажках, где его потребление ограничено только газовыми плитами, и нескольких критических объектах – части больниц и в отдельных детских садах.

Но и это – временное состояние. По расчетам тираспольских газовиков, на севере Приднестровья (в городах Рыбница, Дубоссары и т.д.) газ в конфорках исчезнет через 10 дней, в Тирасполе, Бендерах и Днестровске – через 20 дней.

И уже в феврале Приднестровье может превратиться в зону без газа, тепла и электричества.

На юге региона, расположена Молдавская ГРЭС – единственная теплоэлектростанция в стране, которая после войны на Днестре осталась под контролем сепаратистов. В последние годы зимой она генерировала от 50 до 80% электроэнергии, которую потребляет правобережная Молдова. Сейчас правобережье покупает электроэнергию у Румынии.

Основным топливом ГРЭС является российский газ (тот самый бесплатный газ, который поставляла Россия), поэтому с 1 января 2025 года приднестровцы прекратили поставлять электричество на правый берег.

По официальным данным, угля на ГРЭС для генерации электричества только для левого берега Днестра должно хватить на 50 дней.

Этот расчет не учитывает ситуацию, когда потребление электричества резко возрастает. А это – именно то, что происходит сейчас. А впереди похолодание.

Так что в феврале речь может идти о полноценной гуманитарной катастрофе.

Зачем это Кремлю? У Путина стремятся создать в Молдове невыносимый, невероятный кризис и затем предложить решение, ради которого Запад убедит Украину отменить запрет на прокачку российского газа. Впрочем, надо осознавать, что шансы Кремля на успех невысоки.

Вторая, значительно более реальная цель Кремля – это влияние на молдавскую политику накануне парламентских выборов. Они состоятся в 2025 году, не позднее осени, и определят власть в Молдове на следующие четыре года.

Для этого Кремлю нужно создать как можно больше проблем для жителей Молдовы, чтобы довести до максимума их недовольство действующей властью. Установление в Молдове пророссийского правительства – это цель, оправдывающая все средства.

Лояльное к РФ правительство сможет де-факто остановить евроинтеграцию не только Молдовы, но и Украины, ведь в ЕС наши государства воспринимают в связке. Это также ударит по обороноспособности Украины.

Очень многое будет зависеть от того, как будет действовать Кишинев тогда, когда (и если) в регионе начнется реальный гуманитарный кризис.

Ключевую роль здесь будут играть также ЕС, без помощи которого программы поддержки Приднестровья просто "не взлетят", и Украина, которая может взять на себя роль той силы, которая спасет Приднестровье от глубочайшего гуманитарного кризиса.

Бесплатный газ из РФ был фундаментом "экономики" этого региона. А это означает, что Приднестровье не будет иметь шансов на дальнейшее существование.

Поэтому после переходного периода, когда регион будет существовать за счет внешней помощи, Кишинев и Тирасполь будут вынуждены начать болезненный процесс реинтеграции.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы.