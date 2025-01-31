Які проблеми своєї армії виявила Швейцарія на тлі війни в Україні

Стан швейцарської армії не відповідає сучасним вимогам.

Нервова невизначеність, викликана війною Росії проти України, призвела до необхідності підвищення ступеня обороноздатності країни.

Парламент уже схвалив збільшення військових асигнувань, але бойова міць швейцарських Збройних сил залишається їхньою давньою проблемою.

На нового міністра оборони Швейцарії очікують щонайменше сім великих викликів, йдеться в статті SwissInfo Беззахисна і нейтральна: 7 ключових викликів армії Швейцарії. Далі – стислий її виклад.

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Протягом останніх десятиліть швейцарські Збройні сили змушені були постійно адаптуватися до нових загроз.

Остання велика військова реформа, спрямована на "подальший розвиток армії", була розпочата 2010 року. Однак відтоді геополітична ситуація змінилася докорінно, а чітко сформульованої місії Збройних сил так і не з'явилося.

Коли нинішню міністерку оборони Віолу Амгерд запитували про те, як йдуть справи з розробкою нової концепції, вона посилалася на "Чорну книгу оборони", опубліковану 2023 року.

Однак парламенту цього здалося недостатньо. У грудні 2024 року він доручив Федеральній раді розробити "образ бажаної в майбутньому обороноздатної армії".

Напад з повітря зараз розглядається у Швейцарії як найбільш реалістичний сценарій.

Однак саме в повітряному просторі Швейцарія демонструє особливу вразливість, оскільки дві ключові системи оборони повітряного простору – парк винищувачів і система ППО – перебувають у стані докорінної і вельми тривалої модернізації.

Як наслідок, з 30 швейцарських F/A-18 у строю протягом останніх років перебуває лише близько дюжини.

Сучасний комплекс ППО все ще перебуває на стадії розробки, і цей процес просувається дуже повільно.

Нещодавно парламент доручив Відомству матеріально-технічного постачання армії Armasuisse замовити нові ракети типу "земля-повітря", здатні збивати безпілотники. Замовлення було схвалене за прискореною процедурою, але поки що Armasuisse навіть не обрало виробника цих ракет.

Ще одна "нескінченна історія" пов'язана з новими винищувачами п’ятого покоління F-35. Постачання перших літаків заплановано на 2028 рік, однак нинішня напружена безпекова ситуація у світі може призвести до затримок.

Парламентська фінансова делегація висловила занепокоєння тим, що низка закупівельних проєктів загальним обсягом у 19 млрд франків потерпає від "затримок, ризиків, що збільшуються, і недостатніх ресурсів", а Федеральне аудиторське відомство Швейцарії піддало різкій критиці проєкт закупівлі розвідувальних безпілотників вартістю 300 млн франків (вони ще потребують дорогої адаптації до специфічних вимог Швейцарії).

Поряд із повітряним простором цифрова інфраструктура є другою "ахіллесовою п'ятою" швейцарської оборони. Наразі у Швейцарії розробляють одразу 22 так звані "ключові проєкти в галузі цифрової трансформації". Однак практично жоден із них не реалізується за планом.

Ще одна проблема – брак персоналу. Ключові співробітники все частіше йдуть з держслужби у приватний сектор, заповнення вакантних позицій займає значний час. Та найбільшу стурбованість викликає демографічна ситуація.

Нарешті, існує й інша проблема – а саме спадщина минулого: старі боєприпаси, які треба утилізувати; проблеми довкола виробника озброєнь держкомпанії Ruag.

Докладніше – в матеріалі SwissInfo Беззахисна і нейтральна: 7 ключових викликів армії Швейцарії.