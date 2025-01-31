Какие проблемы своей армии выявила Швейцария на фоне войны в Украине

Состояние швейцарской армии не соответствует современным требованиям.

Нервная неопределенность, вызванная войной России против Украины, привела к необходимости повышения степени обороноспособности страны.

Парламент уже одобрил увеличение военных ассигнований, но боевая мощь швейцарских Вооруженных сил остается их давней проблемой.

Нового министра обороны Швейцарии ожидают по меньшей мере семь больших вызовов, идет речь в статье SwissInfo Беззащитная и нейтральная: 7 ключевых вызовов армии Швейцарии. Далее – краткое ее изложение.

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В течение последних десятилетий швейцарские Вооруженные силы вынуждены были постоянно адаптироваться к новым угрозам.

Последняя крупная военная реформа, направленная на "дальнейшее развитие армии", была начата в 2010 году. Однако с тех пор геополитическая ситуация изменилась коренным образом, а четко сформулированной миссии Вооруженных сил так и не появилось.

Когда нынешнего министра обороны Виолу Амхерд спрашивали о том, как обстоят дела с разработкой новой концепции, она ссылалась на "Черную книгу обороны", опубликованную в 2023 году.

Однако парламенту этого показалось недостаточно. В декабре 2024 года он поручил Федеральному совету разработать "образ желаемой в будущем обороноспособной армии".

Нападение с воздуха сейчас рассматривается в Швейцарии как наиболее реалистичный сценарий.

Однако именно в воздушном пространстве Швейцария демонстрирует особую уязвимость, поскольку две ключевые системы обороны воздушного пространства – парк истребителей и система ПВО – находятся в состоянии коренной и весьма длительной модернизации.

Как следствие, из 30 швейцарских F/A-18 в строю в течение последних лет находится лишь около дюжины.

Современный комплекс ПВО все еще находится на стадии разработки, и этот процесс продвигается очень медленно.

Недавно парламент поручил Ведомству материально-технического снабжения армии Armasuisse заказать новые ракеты типа "земля-воздух", способные сбивать беспилотники. Заказ был одобрен по ускоренной процедуре, но пока Armasuisse даже не выбрало производителя этих ракет.

Еще одна "бесконечная история" связана с новыми истребителями пятого поколения F-35. Поставка первых самолетов запланирована на 2028 год, однако нынешняя напряженная ситуация с безопасностью в мире может привести к задержкам.

Парламентская финансовая делегация выразила обеспокоенность тем, что ряд закупочных проектов общим объемом в 19 млрд франков страдает от "задержек, увеличивающихся рисков и недостаточных ресурсов", а Федеральное аудиторское ведомство Швейцарии подвергло резкой критике проект закупки разведывательных беспилотников стоимостью 300 млн франков (они еще требуют дорогостоящей адаптации к специфическим требованиям Швейцарии).

Наряду с воздушным пространством цифровая инфраструктура является второй "ахиллесовой пятой" швейцарской обороны. Сейчас в Швейцарии разрабатывают сразу 22 так называемых "ключевых проекта в области цифровой трансформации". Однако практически ни один из них не реализуется по плану.

Еще одна проблема – нехватка персонала. Ключевые сотрудники все чаще уходят из госслужбы в частный сектор, заполнение вакантных позиций занимает значительное время. Но наибольшую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация.

Наконец, существует и другая проблема – а именно наследие прошлого: старые боеприпасы, которые надо утилизировать; проблемы вокруг производителя вооружений госкомпании Ruag.

Подробнее – в материале SwissInfo Беззащитная и нейтральная: 7 ключевых вызовов армии Швейцарии.