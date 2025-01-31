Екссуперник Санду, мер Кишинева та ще двоє політиків об’єднались у блок

Колишній генпрокурор Молдови Александр Стояногло та лідери трьох опозиційних партій заявили про створення спільного політичного блоку "Альтернатива", вочевидь, розпочавши підготовку до парламентських виборів 2025 року.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Стояногло та опозиційні політики Іон Чебан (мер Кишинева), Марк Ткачук та Іон Кіку заявили, що об’єднуються у політичний блок "Альтернатива". Загалом у ньому буде три партії і команда Стояногло.

"Щоб не було інтерпретацій – ми виступаємо за євроінтеграцію як головну мету країни. Ми говоримо і пишемо румунською мовою. Ми знаємо, що в Україні війна. Ми маємо зосередитися на потребах наших громадян", – заявив Іон Чебан на спільній пресконференції політиків.

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Стояногло у своєму виступі говорив про необхідність об’єднувати суспільство і не ділити країну "на своїх і чужих" за різними критеріями.

"Блок „Альтернатива" буде захищати і просувати інтереси молдован і румунів, росіян та українців, гагаузів, болгар, ромів та представників інших національностей", – заявив він.

Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN). У 2019 році він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії. Наприкінці 2021 року він створив власну політсилу.

Стояногло був генпрокурором Молдови за президентства Ігоря Додона і після зміни влади зіткнувся із кримінальними провадженнями. В одному його вже виправдали, друга справа ще на розгляді. На президентських виборах 2024 року Стояногло змагався у другому турі з Маєю Санду за політичної підтримки соціалістів Ігоря Додона і без голосів діаспори здобув би перемогу.

Іон Кіку був міністром фінансів в уряді Павла Філіпа, потім – радником президента Ігоря Додона, та близько року – прем’єром. Він пішов з посади самостійно після перемоги на виборах Маї Санду. У 2021 році він заснував Партію розвитку та об’єднання Молдови (PDCM).

Марк Ткачук понад 10 років входив до Партії комуністів, а у 2020 році зі своїми соратниками заснував партію "Громадянський конгрес".

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