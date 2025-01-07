У Данії відповіли на бажання Трампа придбати Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відповіла на заяви новообраного президента Дональда Трампа щодо приєднання данського острова Гренландія та акцентувала, що острів належить його мешканцям.

Про це вона сказала у коментарі Berlingske, передає "Європейська правда".

Після того як Трамп прокоментував поїздку свого сина на данський острів Гренландія новими заявами про те, що хотів би приєднання острова до Штатів, Фредеріксен акцентувала: Гренландія належить її мешканцям.

"Я хотіла б чітко заявити, що з точки зору данського уряду, Гренландія належить гренландцям", – заявила вона.

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Під час свого попереднього президентства Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".

У грудні 2024 року Трамп знову повернувся до цих заяв. Тим часом прем'єр Гренландії посилює кампанію за незалежність острова від Данії.