Хто може стати наступником Трюдо і чи змінить він політику Канади щодо України

Вже незабаром на Канаду чекатимуть радикальні зміни.

Джастін Трюдо, який дев'ять років очолював уряд Канади, офіційно заявив про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії. І одночасно – про готовність піти з посади прем’єр-міністра, щойно керівна партія обере собі нового лідера.

Тепер у Канаді мають пройти дострокові вибори (хоча не відразу, а за декілька місяців), які, найімовірніше, повернуть до влади консерваторів.

Нинішні зміни відбуваються на тлі безпрецедентних викликів, пов'язаних із погрозами, які озвучує новообраний президент США Дональд Трамп.

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Про те, хто може очолити уряд Канади і чи не призведе нинішня політична криза до послаблення підтримки України, читайте в статті програмного директора Центру Дністрянського Дмитра Шеренговського Перезавантаження Канади: чому відставка Трюдо є лише початком великих змін у країні. Далі – стислий її виклад.

Оголошенням про відставку Джастін Трюдо повівся досить зріло, відклавши в бік свої амбіції, щоб Ліберальна партія не виглядала вже зовсім розібраною на частини.

Хтось може його звинуватити, сказавши, що найгіршим рішенням капітана є покинути корабель під час шторму – і буде частково правий. Однак, враховуючи всю історію його прем’єрства та лідерства, особистої пожертви (кажуть, саме робота стала приводом до його розлучення) та контекст теперішніх обставин, варто погодитися з думкою, що Трюдо поставив партійні інтереси вище за особисті.

Підтвердженням командної гри також є домовленість прем’єра з генерал-губернаторкою Мері Саймон про пророгацію парламенту до 24 березня 2025 року.

Це означає, що всі парламентські процеси будуть заморожені на найближчі два з половиною місяці, що дозволить Ліберальній партії виграти час для внутрішніх виборів і залишитися при владі.

Формально лідером партії може стати будь-яка особа, незалежно від депутатського мандата, але для цього їй все одно доведеться пройти внутрішні перегони.

Проте з огляду на дуже обмежений час, на низькі рейтинги лібералів і на подальші національні вибори, де ліберали майже напевно програють консерваторам, найімовірнішим сценарієм є обрання лідера серед найбільш відданих партії осіб.

З моменту, коли почали циркулювати чутки про можливу відставку Трюдо, аналітики окреслили список імовірних наступників.

Серед них: новий віцепрем’єр та міністр громадської безпеки Домінік Леблан; колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади, найбільш упізнавана представниця Ліберальної партії Христя Фріланд; міністерка закордонних справ Канади з 2021 року Мелані Жолі; колишня прем’єрка Британської Колумбії Крісті Кларк; колишній голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні.

Вибір нового очільника Ліберальної партії одночасно стане й вибором партійної стратегії на майбутніх виборах.

Цілком ймовірно, що Фріланд або Карні можуть вдатися до відходу від партійної лінії лібералів чи навіть її критиці. Однак це означатиме фактичне визнання помилок уряду Трюдо, і буде дуже важко пояснити виборцям, навіщо було слідувати цим крокам, а не одразу формувати іншу політику.

Втім, це буде вигідний сценарій для самої партії у разі формування альтернативної пропозиції, яка виявиться цікавою для виборця.

Тоді конкурентам буде важче критикувати оновлену програму, і падіння рейтингу не буде таким катастрофічним.

Незалежно від розвитку подій упродовж наступних місяців та подальших дострокових виборів, які, швидше за все, відбудуться вже цієї весни, Україна не надто втратить від цих змін.

Однак вибори, а далі – потреба для нового уряду займатися першочерговими питаннями, зокрема митним конфліктом із США, зосередять увагу Канади на внутрішніх питаннях як мінімум до літа.

І якщо Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо Канади, це здатне надовго відвернути увагу нового уряду від України. Навіть цілком дружнього до Києва уряду.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського Перезавантаження Канади: чому відставка Трюдо є лише початком великих змін у країні.