Кто может стать преемником Трюдо и изменит ли он политику Канады в отношении Украины

Уже вскоре Канаду ждут радикальные изменения.

Джастин Трюдо, который девять лет возглавлял правительство Канады, официально заявил о своей отставке с поста лидера Либеральной партии. И одновременно – о готовности уйти с должности премьер-министра, как только правящая партия выберет себе нового лидера.

Теперь в Канаде должны пройти досрочные выборы (хотя не сразу, а через несколько месяцев), которые, скорее всего, вернут к власти консерваторов.

Нынешние изменения происходят на фоне беспрецедентных вызовов, связанных с угрозами, которые озвучивает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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О том, кто может возглавить правительство Канады и не приведет ли нынешний политический кризис к ослаблению поддержки Украины, читайте в статье программного директора Центра Днестровского Дмитрия Шеренговского Перезагрузка Канады: почему отставка Трюдо будет лишь началом больших перемен в стране. Далее – краткое ее изложение.

Объявлением об отставке Джастин Трюдо повел себя достаточно зрело, отложив в сторону свои амбиции, чтобы Либеральная партия не выглядела уж совсем разобранной на части.

Кто-то может его обвинить, сказав, что худшим решением капитана является покинуть корабль во время шторма – и будет отчасти прав. Однако, учитывая всю историю его премьерства и лидерства, личной жертвы (говорят, именно работа стала поводом для его развода) и контекст нынешних обстоятельств, стоит согласиться с мнением, что Трюдо поставил партийные интересы выше личных.

Подтверждением командной игры также является договоренность премьера с генерал-губернатором Мэри Саймон о пророгации парламента до 24 марта 2025 года.

Это означает, что все парламентские процессы будут заморожены на ближайшие два с половиной месяца, что позволит Либеральной партии выиграть время для внутренних выборов и остаться у власти.

Формально лидером партии может стать любое лицо, независимо от депутатского мандата, но для этого ему все равно придется пройти внутреннюю гонку.

Однако учитывая очень ограниченное время, низкие рейтинги либералов и последующие национальные выборы, где либералы почти наверняка проиграют консерваторам, наиболее вероятным сценарием является избрание лидера среди наиболее преданных партии лиц.

С момента, когда начали циркулировать слухи о возможной отставке Трюдо, аналитики очертили список вероятных преемников.

Среди них: новый вице-премьер и министр общественной безопасности Доминик Леблан; бывший вице-премьер и министр финансов Канады, наиболее узнаваемая представительница Либеральной партии Христя Фриланд; министр иностранных дел Канады с 2021 года Мелани Жоли; бывший премьер Британской Колумбии Кристи Кларк; бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни.

Выбор нового главы Либеральной партии одновременно станет и выбором партийной стратегии на предстоящих выборах.

Вполне вероятно, что Фриланд или Карни могут прибегнуть к отходу от партийной линии либералов или даже ее критике. Однако это будет означать фактическое признание ошибок правительства Трюдо, и будет очень трудно объяснить избирателям, зачем было следовать этим шагам, а не сразу формировать другую политику.

Впрочем, это будет выгодный сценарий для самой партии в случае формирования альтернативного предложения, которое окажется интересным для избирателя.

Тогда конкурентам будет труднее критиковать обновленную программу, и падение рейтинга не будет таким катастрофическим.

Независимо от развития событий в течение следующих месяцев и последующих досрочных выборов, которые, скорее всего, состоятся уже этой весной, Украина не слишком потеряет от этих изменений.

Однако выборы, а дальше – потребность для нового правительства заниматься первоочередными вопросами, в частности таможенным конфликтом с США, сосредоточат внимание Канады на внутренних вопросах как минимум до лета.

И если Дональд Трамп реализует свои угрозы в отношении Канады, это способно надолго отвлечь внимание нового правительства от Украины. Даже вполне дружественного к Киеву правительства.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Перезагрузка Канады: почему отставка Трюдо будет лишь началом больших перемен в стране.