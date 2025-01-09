Які висновки має зробити ЄС на тлі агресії РФ проти України
Новини — Четвер, 9 січня 2025, 15:30 —
Ігнорування уроків минулих воєн – гарантований шлях до майбутніх конфліктів.
Хоча ще рано підбивати всі підсумки нинішньої війни в Україні, деякі висновки вже очевидні. Їх ігнорування зробить Європу вразливою на довгі роки.
Про висновки з війни в Україні і те, як посилити безпеку у Європі, читайте в статті міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (2021-2024 рр.) Ніку Попеску Три уроки війни з Росією: чому Європі потрібен власний Акт про оборонне виробництво. Далі – стислий її виклад.
Перший і найважливіший урок полягає в тому, що європейські країни повинні набагато швидше реагувати на нові військові кризи.
Війна в Україні підкреслила нагальну потребу в тому, щоб Європейський Союз, його держави-члени та такі інституції, як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку і Банк розвитку Ради Європи, створили механізми для прискорення фінансування інфраструктурних та, за необхідності, оборонних проєктів.
Наприклад, коли Росія бомбить електроінфраструктуру України або коли більшість української торгівлі перенаправляється з морських шляхів на сухопутні маршрути, ЄС та інші міжнародні партнери повинні мати можливість швидко реагувати, будуючи транскордонні електролінії та зміцнюючи іншу критично важливу інфраструктуру – мости, пункти пропуску через кордон у Центральній Європі тощо.
Також необхідно пришвидшити будівництво сумісних із європейськими стандартами залізничних колій у країнах Балтії, де досі використовується радянська ширина колії.
ЄС міг би взяти приклад з інших країн, які стикалися з подібними викликами.
У 1950 році Сполучені Штати ухвалили Акт про оборонне виробництво, який з того часу використовується для прискорення витрат як на військові, так і на невійськові потреби.
Щоб подолати хронічну повільність і громіздку бюрократію, ЄС потрібен власний Акт про оборонне виробництво. Це дозволить блоку швидше реагувати на загрози з боку ворожих сил і краще підготуватися до криз безпеки.
Другий урок війни в Україні полягає в тому, що переозброєння, будівництво інфраструктури та стримування ворожих сил вимагають значних інвестицій.
Щоб задовольнити ці потреби, ЄС повинен значно спростити процес перерозподілу наявних ресурсів, таких як фонди згуртованості для підтримки бідніших держав-членів, програма відновлення Next Generation EU та кредити ЄІБ.
Але перенаправлення наявних фондів недостатньо. Для перемоги у війнах потрібні сталі довгострокові фінансові зобов’язання.
Європейські країни повинні усвідомити, що вони більше не живуть у мирні часи.
А разом із тим – забезпечити необхідні кошти для свого захисту.
Війна в Україні вже призвела до структурних реформ і збільшення оборонних витрат як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Прискорення реалізації цих заходів буде критично важливим для зміцнення здатності Європи реагувати на нові загрози.
Хоча швидкість є ключовою, Європа повинна зіткнутися з жорстокою реальністю: її проблеми безпеки, ймовірно, збережуться на довгі роки.
Навіть якщо найближчим часом буде досягнуто перемир’я в Україні – а це дуже сумнівно, – ризик нового нападу Росії залишатиметься вкрай високим.
Зважаючи на цю реальність, європейські лідери зобов’язані не допустити, щоб Росія ще більше наблизилася до кордонів ЄС і НАТО. Для цього вони мають гарантувати, що Україна здатна протистояти російській агресії протягом десятиліть, якщо це буде необхідно.
Останній очевидний урок війни в Україні – не новий: найкращий спосіб відновити мир – це допомагати союзникам його захищати.
США допомогли своїм європейським союзникам виграти дві світові війни не тому, що стикалися з негайною загрозою з боку Європи, а тому, що розуміли: якщо дозволити союзникам зазнати поразки, небезпека зрештою постане на їхньому власному порозі.
Сьогодні небезпека стоїть на порозі Європи, і настав час ЄС діяти.
Докладніше – в матеріалі Ніку Попеску Три уроки війни з Росією: чому Європі потрібен власний Акт про оборонне виробництво.