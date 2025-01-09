Какие выводы должен сделать ЕС на фоне агрессии РФ против Украины

Игнорирование уроков прошлых войн – гарантированный путь к будущим конфликтам.

Хотя еще рано подводить все итоги нынешней войны в Украине, некоторые выводы уже очевидны. Их игнорирование сделает Европу уязвимой на долгие годы.

О выводах из войны в Украине и том, как усилить безопасность в Европе, читайте в статье министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (2021-2024 гг.) Нику Попеску Три урока войны с Россией: почему Европе нужен свой Акт об оборонном производстве. Далее – краткое ее изложение.

Первый и самый важный урок заключается в том, что европейские страны должны гораздо быстрее реагировать на новые военные кризисы.

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Война в Украине подчеркнула насущную необходимость в том, чтобы Европейский Союз, его государства-члены и такие институты, как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Совета Европы, создали механизмы для ускорения финансирования инфраструктурных и, при необходимости, оборонных проектов.

Например, когда Россия бомбит электроинфраструктуру Украины или когда большинство украинской торговли перенаправляется с морских путей на сухопутные маршруты, ЕС и другие международные партнеры должны иметь возможность быстро реагировать, строя трансграничные электролинии и укрепляя другую критически важную инфраструктуру – мосты, пункты пропуска через границу в Центральной Европе и тому подобное.

Также необходимо ускорить строительство совместимых с европейскими стандартами железнодорожных путей в странах Балтии, где до сих пор используется советская ширина колеи.

ЕС мог бы взять пример с других стран, которые сталкивались с подобными вызовами.

В 1950 году Соединенные Штаты приняли Акт об оборонном производстве, который с тех пор используется для ускорения расходов как на военные, так и на невоенные нужды.

Чтобы преодолеть хроническую медлительность и громоздкую бюрократию, ЕС нужен собственный Акт об оборонном производстве. Это позволит блоку быстрее реагировать на угрозы со стороны вражеских сил и лучше подготовиться к кризисам безопасности.

Второй урок войны в Украине заключается в том, что перевооружение, строительство инфраструктуры и сдерживание вражеских сил требуют значительных инвестиций.

Чтобы удовлетворить эти потребности, ЕС должен значительно упростить процесс перераспределения имеющихся ресурсов, таких как фонды сплоченности для поддержки бедных государств-членов, программа восстановления Next Generation EU и кредиты ЕИБ.

Но перенаправления имеющихся фондов недостаточно. Для победы в войнах нужны устойчивые долгосрочные финансовые обязательства.

Европейские страны должны осознать, что они больше не живут в мирные времена.

А вместе с тем – обеспечить необходимые средства для своей защиты.

Война в Украине уже привела к структурным реформам и увеличению оборонных расходов как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Ускорение реализации этих мер будет критически важным для укрепления способности Европы реагировать на новые угрозы.

Хотя скорость является ключевой, Европа должна столкнуться с жестокой реальностью: ее проблемы безопасности, вероятно, сохранятся на долгие годы.

Даже если в ближайшее время будет достигнуто перемирие в Украине – а это очень сомнительно, – риск нового нападения России будет оставаться крайне высоким.

Учитывая эту реальность, европейские лидеры обязаны не допустить, чтобы Россия еще больше приблизилась к границам ЕС и НАТО. Для этого они должны гарантировать, что Украина способна противостоять российской агрессии в течение десятилетий, если это будет необходимо.

Последний очевидный урок войны в Украине – не новый: лучший способ восстановить мир – это помогать союзникам его защищать.

США помогли своим европейским союзникам выиграть две мировые войны не потому, что сталкивались с немедленной угрозой со стороны Европы, а потому, что понимали: если позволить союзникам потерпеть поражение, опасность в конце концов появится на их собственном пороге.

Сегодня опасность стоит на пороге Европы, и пришло время ЕС действовать.

Подробнее – в материале Нику Попеску Три урока войны с Россией: почему Европе нужен свой Акт об оборонном производстве.