До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку
Новини — Понеділок, 10 лютого 2025, 11:09 —
У понеділок, 10 лютого, до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо.
Про це в X (Twitter) написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".
10 лютого до Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку. На вокзалі її зустріли Матернова та голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова.
Нещодавно Київ відвідувала президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
Під час свого візиту вона заявила, що ЄБРР у 2025 році планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.