У понеділок, 10 лютого, до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо.

Про це в X (Twitter) написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".

10 лютого до Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку. На вокзалі її зустріли Матернова та голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Фото: Х

"Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова.

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Фото: Х

Нещодавно Київ відвідувала президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Під час свого візиту вона заявила, що ЄБРР у 2025 році планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.