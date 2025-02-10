В Киев прибыла глава Европейского инвестиционного банка

В понедельник, 10 февраля, в украинскую столицу прибыла руководительница Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо.

Об этом в X (Twitter) написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает "Европейская правда".

10 февраля в Киев прибыла председатель Европейского инвестиционного банка. На вокзале ее встретили Матернова и председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Фото: Х

"Еще одно замечательное путешествие с "Укрзалізниця" – мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", – написала Матернова.

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Фото: Х

Недавно Киев посещала президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Во время своего визита она заявила, что ЕБРР в 2025 году планирует инвестировать не менее 1,5 млрд евро на поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время.