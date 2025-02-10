Як грузинська влада посилює репресії і чи врятує це її

"Росія, як і раніше, окупант, але вже не ворог" – божевільна формула, проте вона вже взята на озброєння грузинською владою і активно впроваджується у свідомість громадян Грузії.

Пропонована партією влади "Грузинська мрія" формула спотворює реальність, девальвуючи російську окупацію і домагаючись пом'якшення її сприйняття в суспільстві.

І в цій реальності роль головного зла віддана "глибинній державі Заходу" – тобто тій силі, яка не визнає демократичних "успіхів" грузинської влади і всіма силами прагне вплутати Грузію у війну з РФ.

Остаточний розрив із Заходом стає дедалі очевиднішим, а безкровний вихід з кризи, найімовірніше, вже неможливий, або стане неможливим найближчим часом.

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Про те, як влада Грузії "закручує гайки" і які це може мати наслідки читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) Темні часи Грузії: чи допоможуть нові репресії придушити протести в країні. Далі – стислий її виклад.

В останній тиждень "Грузинська мрія" ухвалила низку "законопроєктів" (у лапках, оскільки ухвалював їх парламент із сумнівною легітимністю), які ще більше обмежують права громадян на мирний протест.

Наприклад, тепер проведення мітингів у місцях, оголошених владою стратегічними, належить до кримінальних злочинів.

Схоже, що "Грузинська мрія", опинившись у вирі зовнішньої ізоляції, вирішила помститися грузинському суспільству, яке вже третій місяць відкрито і безсоромно виступає проти режиму.

Такий сценарій розвитку подій був більш ніж очікуваним, оскільки пропаганда "Грузинської мрії" тривалий час навіювала своєму електорату, що 20 січня (тобто інавгурація Дональда Трампа) стане відправною точкою відновлення системи.

Але цього не сталося. Більш того, є очікування швидкого посилення санкцій: і від Вашингтона, і від Лондона, і від Брюсселя.

За таких умов "Грузинська мрія" зібрала такі законодавчі ініціативи для встановлення контролю над суспільством, що їхній креативності здивувався б навіть білоруський диктатор Лукашенко.

Впродовж найближчих двох місяців "Грузинська мрія" хоче посилити антинаркотичну політику та ініціювати закон про ЗМІ, який встановить стандарти журналістської етики та обмежить фінансування ЗМІ з іноземних джерел.

А ще партія влади також посилить систему правосуддя щодо неповнолітніх. Експерти і в цьому побачили сліди роздратування "Грузинської мрії", оскільки активність неповнолітніх у нинішніх протестах досить висока.

Триває і війна з некомерційними організаціями. Останніх у "Грузинській мрії" вважають своїми особистими ворогами.

Тепер порядок фінансування таких організацій хочуть зробити близьким до білорусько-російського.

Також, за словами "спікера" Мамуки Мдінарадзе, "на державній службі буде обмежено отримання допомоги, що фінансується з іноземних джерел, без згоди керівника відповідної установи".

На тлі таких дій влади в Грузії все одно тривають масові протести – ось уже два з половиною місяці громадяни Грузії щодня протестують проти правління режиму.

Одночасно зростає і кількість політичних ув'язнених – їхня кількість вже досягла шестисот.

Опитування, проведене Інститутом соціальних досліджень та аналізу (ISSA), показує: майже 60% грузинів лояльно ставляться до протестів, з них 45% – активно висловлюють підтримку протесту.

При цьому поступово зростає підтримка радикальних форм протесту.

І це очевидно – люди шоковані діями влади і більше не вважають мирні протести здатними хоч щось вирішити.

Як наслідок, Грузія стоїть на порозі кровопролиття. І це не перебільшення, оскільки шанси на будь-який компроміс між сторонами, не кажучи вже про початок діалогу, практично дорівнюють нулю.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) Темні часи Грузії: чи допоможуть нові репресії придушити протести в країні.