Как грузинские власти усиливают репрессии и спасет ли это их

"Россия по-прежнему оккупант, но уже не враг" – безумная формула, однако она уже взята на вооружение грузинскими властями и активно внедряется в сознание граждан Грузии.

Предлагаемая партией власти "Грузинская мечта" формула искажает реальность, девальвируя российскую оккупацию и добиваясь смягчения ее восприятия в обществе.

И в этой реальности роль главного зла отдана "глубинному государству Запада" – то есть той силе, которая не признает демократических "успехов" грузинской власти и всеми силами стремится впутать Грузию в войну с РФ.

Окончательный разрыв с Западом становится все более очевидным, а бескровный выход из кризиса, скорее всего, уже невозможен, или станет невозможным в ближайшее время.

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О том, как власти Грузии "закручивают гайки" и какие это может иметь последствия читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) Темные времена Грузии: помогут ли новые репрессии подавить протесты в стране. Далее – краткое ее изложение.

В последнюю неделю "Грузинская мечта" приняла ряд "законопроектов" (в кавычках, поскольку принимал их парламент с сомнительной легитимностью), которые еще больше ограничивают права граждан на мирный протест.

Например, теперь проведение митингов в местах, объявленных властями стратегическими, относится к уголовным преступлениям.

Похоже, что "Грузинская мечта", оказавшись в пучине внешней изоляции, решила отомстить грузинскому обществу, которое уже третий месяц открыто и бесстыдно выступает против режима.

Такой сценарий развития событий был более чем ожидаемым, поскольку пропаганда "Грузинской мечты" долгое время внушала своему электорату, что 20 января (то есть инаугурация Дональда Трампа) станет отправной точкой восстановления системы.

Но этого не произошло. Более того, есть ожидания скорого усиления санкций: и от Вашингтона, и от Лондона, и от Брюсселя.

В таких условиях "Грузинская мечта" собрала такие законодательные инициативы для установления контроля над обществом, что их креативности удивился бы даже белорусский диктатор Лукашенко.

В течение ближайших двух месяцев "Грузинская мечта" хочет усилить антинаркотическую политику и инициировать закон о СМИ, который установит стандарты журналистской этики и ограничит финансирование СМИ из иностранных источников.

А еще партия власти также усилит систему правосудия в отношении несовершеннолетних. Эксперты и в этом увидели следы раздражения "Грузинской мечты", поскольку активность несовершеннолетних в нынешних протестах достаточно высока.

Продолжается и война с некоммерческими организациями. Последних в "Грузинской мечте" считают своими личными врагами.

Теперь порядок финансирования таких организаций хотят сделать близким к белорусско-российскому.

Также, по словам "спикера" Мамуки Мдинарадзе, "на государственной службе будет ограничено получение помощи, финансируемой из иностранных источников, без согласия руководителя соответствующего учреждения".

На фоне таких действий властей в Грузии все равно продолжаются массовые протесты – вот уже два с половиной месяца граждане Грузии ежедневно протестуют против правления режима.

Одновременно растет и количество политических заключенных – их количество уже достигло шестисот.

Опрос, проведенный Институтом социальных исследований и анализа (ISSA), показывает: почти 60% грузин лояльно относятся к протестам, из них 45% – активно выражают поддержку протесту.

При этом постепенно растет поддержка радикальных форм протеста.

И это очевидно – люди шокированы действиями власти и больше не считают мирные протесты способными хоть что-то решить.

Как следствие, Грузия стоит на пороге кровопролития. И это не преувеличение, поскольку шансы на какой-либо компромисс между сторонами, не говоря уже о начале диалога, практически равны нулю.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) Темные времена Грузии: помогут ли новые репрессии подавить протесты в стране.