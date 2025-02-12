Трамп відреагував на звільнення вчителя, якого утримувала РФ, та згадав про Україну

Президент США Дональд Трамп привітав звільнення американця, якого утримували в Росії, і висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

"Я думаю, що це може бути дуже важливим елементом, і ви можете бути великою частиною цього, тому що це може бути великою, важливою частиною завершення війни з Україною", – заявив Трамп, вітаючи звільнення Фогеля.

Реклама:

Американський президент також сказав журналістам, що умови звільнення були "дуже справедливими", але не надав конкретики щодо того, на які поступки пішли США, якщо такі були.

На запитання, чи говорив він щодо цього з очільником Кремля Владіміром Путіним, Трамп відповів: "Я не хочу цього говорити, я просто хочу сказати, що я дуже ціную те, що вони зробили, відпустивши Марка додому".

Окрім цього, Трамп також натякнув на ще одне звільнення, сказавши, що "хтось дуже особливий" повернеться додому в середу, 12 лютого, не уточнивши, хто і звідки.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року в Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

До слова, тоді Трамп називав обмін "перемогою для Путіна".

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.