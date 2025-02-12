Трамп отреагировал на освобождение учителя, которого удерживала РФ, и вспомнил об Украине

Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение американца, которого удерживали в России, и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

"Я думаю, что это может быть очень важным элементом, и вы можете быть большой частью этого, потому что это может быть большой, важной частью завершения войны с Украиной", – заявил Трамп, приветствуя освобождение Фогеля.

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Американский президент также сказал журналистам, что условия освобождения были "очень справедливыми", но не предоставил конкретики относительно того, на какие уступки пошли США, если таковые были.

На вопрос, говорил ли он об этом с главой Кремля Владимиром Путиным, Трамп ответил: "Я не хочу этого говорить, я просто хочу сказать, что я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой".

Кроме этого, Трамп также намекнул на еще одно освобождение, сказав, что "кто-то очень особенный" вернется домой в среду, 12 февраля, не уточнив, кто и откуда.

Напомним, что в августе 2024 года в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в том числе США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

К слову, тогда Трамп называл обмен "победой для Путина".

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.