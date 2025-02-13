Як бізнес-минуле Трампа пояснює його руйнівну політику

У 1995 році Дональд Трамп вивів свою готельно-казиношну компанію DJT, яка володіла одним діючим готелем в Атлантік-Сіті і недобудованим – у штаті Індіана, на фондовий ринок. Гарні фінансові показники та прогнози компанії привабили масового інвестора.

Наступного року публічна компанія купила ще два готелі з боргами, які перебували у безпосередній власності Трампа, за дуже високою оцінкою.

Ця нехитра схемка не тільки переклала борги з Трампа на інвесторів публічної компанії, а й поповнила його приватний рахунок на якихось 100 мільйонів доларів чистими.

З того часу компанія так і не відновила фінансового здоров’я. Її залишки остаточно закрились у 2016 році, після чергового банкрутства.

Трамп залишився в плюсах. Інвестори, які повірили в його підприємницький талант, – втратили великі гроші.

Про культуру управління Дональда Трампа і його оточення читайте в колонці консультантки зі стратегічних комунікацій Ярини Ключковської Рецепт "успіху" Трампа. Чому руйнування правил стало світоглядом нової влади США. Далі – стислий її виклад.

Історія про готельно-казиношну компанію DJT, на думку авторки колонки, ілюструє не тільки поганого управлінця чи нечесного бізнесмена у особі Дональда Трампа, а й його неспроможність успішно грати за зовнішньо встановленими правилами.

"Він виграє тільки порушуючи правила чи навʼязуючи свої", – пише Ярина Ключковська.

До речі це, за її словами, обʼєднує Дональда Трампа зі ще одним підприємцем, який заробив дуже-дуже багато, але не любить грати за правилами – з Ілоном Маском.

Маск, як і, до речі, віцепрезидент Джей Ді Венс, – виходець із Кремнієвої долини, де панує специфічна культура управління. На думку Ключковської найкраще її сформулював Марк Цукерберг в одному з ранніх гасел ще тоді приватного Facebook: "Move fast, break things." "Рухайся швидко, ламай речі".

"Інакше кажучи, не бійся руйнувати, аби тільки рухатися вперед", – простими словами пояснює культуру управління цих американців авторка колонки.

Вона згадує, що ця культура породила Цукерберга і його Meta, яка торгує приватністю і не дбає про захист користувачів. Google, який, як розлючений тиранозавр, монополізував величезний ринок і захопив доходи більшості суміжних ринків. Theranos, засновники якого успішно розводили навіть досвідчених венчурних інвесторів на мільйони.

Ярина Ключковська звертає увагу, що і Маск, і Трамп, які здобули владу у Штатах зараз, поводяться не як очільники держави, а як СЕО приватної компанії.

"Своєї власної компанії. Де можна і треба встановлювати власні правила. Яка не підлягає нормам, встановленим для публічних бізнесів", – пояснює авторка колонки.

Саме тому, на її думку, вони говорять про анексію Канади чи Гренландії – це ж просто "недружнє захоплення" іншого бізнесу заради підвищення власної маржі, а також ігнорують суб’єктність Данії, Панами, України – на ринку панують ті, хто контролює велику його частку.

Наразі виглядає, що Україна може стати однією з тих "речей", які не шкода поламати на шляху до успіху, попереджає експертка.

"Вже зараз очевидно, що такі поняття, як "верховенство права" та "міжнародний порядок, заснований на правилах", абсолютно нічого не означають для нових американських управлінців", – резюмує консультантка зі стратегічних комунікацій.

Докладніше – в колонці Ярини Ключковської Рецепт "успіху" Трампа. Чому руйнування правил стало світоглядом нової влади США.