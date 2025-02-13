Как бизнес-прошлое Трампа объясняет его разрушительную политику

В 1995 году Дональд Трамп вывел свою гостинично-казиношную компанию DJT, которая владела одним действующим отелем в Атлантик-Сити и недостроенным – в штате Индиана, на фондовый рынок. Хорошие финансовые показатели и прогнозы компании привлекли массового инвестора.

В следующем году публичная компания купила еще два отеля с долгами, которые находились в непосредственной собственности Трампа, по очень высокой оценке.

Эта нехитрая схемка не только переложила долги с Трампа на инвесторов публичной компании, но и пополнила его частный счет на каких-то 100 миллионов долларов чистыми.

С тех пор компания так и не восстановила финансовое здоровье. Ее остатки окончательно закрылись в 2016 году, после очередного банкротства.

Трамп остался в плюсе. Инвесторы, которые поверили в его предпринимательский талант, – потеряли большие деньги.

О культуре управления Дональда Трампа и его окружения читайте в колонке консультанта по стратегическим коммуникациям Ярины Ключковской Рецепт "успеха" Трампа. Почему разрушение правил стало мировоззрением новой власти США. Далее – краткое ее изложение.

История о гостинично-казиношной компании DJT, по мнению автора колонки, иллюстрирует не только плохого управленца или нечестного бизнесмена в лице Дональда Трампа, но и его неспособность успешно играть по внешне установленным правилам.

"Он выигрывает только нарушая правила или навязывая свои", – пишет Ярина Ключковская.

Кстати это, по ее словам, объединяет Дональда Трампа с еще одним предпринимателем, который заработал очень-очень много, но не любит играть по правилам – с Илоном Маском.

Маск, как и, кстати, вице-президент Джей Ди Вэнс, – выходец из Кремниевой долины, где царит специфическая культура управления. По мнению Ключковской, лучше всего ее сформулировал Марк Цукерберг в одном из ранних лозунгов еще тогда частного Facebook: "Move fast, break things." "Двигайся быстро, ломай вещи".

"Иначе говоря, не бойся разрушать, лишь бы двигаться вперед", – простыми словами объясняет культуру управления этих американцев автор колонки.

Она вспоминает, что эта культура породила Цукерберга и его Meta, которая торгует приватностью и не заботится о защите пользователей. Google, который, как разъяренный тираннозавр, монополизировал огромный рынок и захватил доходы большинства смежных рынков. Theranos, основатели которого успешно разводили даже опытных венчурных инвесторов на миллионы.

Ярина Ключковская обращает внимание, что и Маск, и Трамп, которые получили власть в Штатах сейчас, ведут себя не как руководители государства, а как СЕО частной компании.

"Своей собственной компании. Где можно и нужно устанавливать собственные правила. Которая не подлежит нормам, установленным для публичных бизнесов", – объясняет автор колонки.

Именно поэтому, по ее мнению, они говорят об аннексии Канады или Гренландии – это же просто "недружественный захват" другого бизнеса ради повышения собственной маржи, а также игнорируют субъектность Дании, Панамы, Украины – на рынке господствуют те, кто контролирует большую его долю.

Кажется, что Украина может стать одной из тех "вещей", которые не жалко поломать на пути к успеху, предупреждает эксперт.

"Уже сейчас очевидно, что такие понятия, как "верховенство права" и "международный порядок, основанный на правилах", абсолютно ничего не значат для новых американских управленцев", – резюмирует консультант по стратегическим коммуникациям.

Подробнее – в колонке Ярины Ключковской Рецепт "успеха" Трампа. Почему разрушение правил стало мировоззрением новой власти США.