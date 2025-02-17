Британія інвестує понад $3 млрд у сталеливарну промисловість на тлі мит Трампа

Уряд Великої Британії представив новий план захисту робочих місць у сталеливарній промисловості країни всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву міністра з питань бізнесу Джонатана Рейнольдса, передає "Європейська правда".

Як заявив Рейнольдс, уряд Британії підтвердив зобов'язання інвестувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів ( близько $3,15 млрд) на підтримку сталеливарної промисловості. Зазначається, що кошти частково надійдуть з новоствореного британського Фонду національного добробуту.

За допомогою цього плану законодавці сподіваються зупинити занепад галузі, яка постраждала від зростання цін на енергоносії, конкуренції з-за кордону та падіння інвестицій. Гроші будуть витрачені на вдосконалення, такі як більш ефективні електродугові печі, покликані допомогти британським виробникам краще конкурувати.

"Ми спрямовуємо всю вагу Вайтголлу на підтримку галузі, щоб розвинути цей успіх", – наголосив він.

Як пише агентство, новий британський план щодо сталі з'явився після того, як канцлерка казначейства Рейчел Рівз підтримала план будівництва третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту Гітроу, що потребуватиме 400 тисяч тонн сталі.

"Угода, оголошена Гітроу на цьому тижні, забезпечить потужний промисловий конвеєр на довгі роки", – заявив Рейнольдс.

Новий план буде спрямований на розширення виробництва сталі у Великій Британії, захист від недобросовісної торгової практики за кордоном та вдосконалення потужностей з переробки металобрухту. Він також заохочуватиме використання британської сталі в державних проєктах.

Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

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