Як втручання США впливає на вибори у Німеччині і що показали передвиборчі дебати

В неділю у Німеччині відбулася перша в історії так звана "квадрель" – передвиборчі дебати за участю аж чотирьох кандидатів у канцлери, що підтверджує силу, яку наростили ультраправі.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" на чолі з Алісою Вайдель посідає друге місце в опитуваннях і претендує удвічі покращити результати в порівнянні з виборами-2021.

Про передвиборчі дебати, вплив адміністрації Трампа на парламентські вибори у Німеччині і те, що може створити проблеми для формування майбутнього уряду країни, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Перші європейські вибори Трампа: як втручання США вплине на голосування у Німеччині. Далі – стислий її виклад.

Ще кілька днів тому головні політичні опоненти навперебій критикували главу ХДС Фрідріха Мерца за суперечливе голосування в парламенті разом з ультраправими.

Але промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, який закликав до співпраці з ультраправими, змусила їх заговорити єдиним фронтом: втручання з боку американських союзників неприйнятне.

Головний фаворит на посаду канцлера Фрідріх Мерц заявив, що "у кімнаті є слон, і слон – це трансатлантичні відносини". Він сказав, що Німеччина поважає виборчі процеси у США і очікує того ж від Сполучених Штатів. Маркус Зьодер, лідер сестринської партії ХДС – ХСС, відреагував, що вони самі розберуться з тим, з ким створювати коаліцію.

Нагадаємо, у німецьких партій є давня традиція не формувати союзи з праворадикалами, щоб уникнути помилок минулого, які привели до влади Гітлера.

Цілком імовірно, що із закінченням виборчої кампанії тиск нової адміністрації у Вашингтоні на Берлін не завершиться. Адже попереду коаліційні переговори, під час яких у трампістів буде чимало нагод наполягати, аби партія, що посяде на виборах друге місце, була долучена до уряду.

З огляду на нинішню гостру реакцію німецьких політиків, на німецько-американські стосунки чекають непрості випробування.

У неділю четверо головних кандидатів у канцлери – Фрідріх Мерц, Олаф Шольц, Роберт Габек і Аліса Вайдель – зустрілися на передвиборчих дебатах в ефірі приватного мовника RTL, аби продовжити дискусії, що розгортались після заяв Венса.

На відміну від Мюнхена та від попередніх дебатів минулого тижня, тут представниця ультраправих вже отримала ефірний час і можливість поширювати свої наративи. Але також і не зробила нічого, щоб могло би кардинально змінити результати "АдН". Вона просто була у студії, традиційно просуваючи проросійські наративи.

Проте вже цього було достатньо, адже її присутність продовжувала нормалізацію екстремістської партії у суспільстві.

За даними опитування Forsa, переможцем став саме Фрідріх Мерц. 32% опитаних сказали, що він переконав їх своїм виступом. Натомість лише 25% висловились на користь Шольца, а на користь Габека і Вайдель – по 18%.

За дві години дебатів кандидати обговорили питання стимулювання економіки, податків, міграції, будівництва житла, і, звичайно, нової влади у США та її підходу до врегулювання війни в Україні.

Вайдель розхвалювала Дональда Трампа і розповідала, що її партія "АдН" останні три роки вимагала припинення вогню в Україні.

Шольц виступив за подальшу підтримку України, якій, за його словами, і надалі потрібна буде сильна армія, а фінансуватимуть її європейці: "Ми не допустимо, щоб Україна була демілітаризованою".

Фрідріх Мерц атакував Шольца за те, що Німеччина не проявляє лідерство на глобальній арені.

Насамкінець варто згадати про ще одну несподіванку кампанії, здатну вплинути на післявиборчі розклади. І її принесла Ліва партія. Їхня поява у Бундестазі матиме значний вплив на формування майбутньої коаліції.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Перші європейські вибори Трампа: як втручання США вплине на голосування у Німеччині.