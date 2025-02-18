Как вмешательство США влияет на выборы в Германии и что показали предвыборные дебаты

В воскресенье в Германии состоялась первая в истории так называемая "квадриль" – предвыборные дебаты с участием аж четырех кандидатов в канцлеры, что подтверждает силу, которую нарастили ультраправые.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" во главе с Алисой Вайдель занимает второе место в опросах и претендует вдвое улучшить результаты по сравнению с выборами-2021.

О предвыборных дебатах, влиянии администрации Трампа на парламентские выборы в Германии и то, что может создать проблемы для формирования будущего правительства страны, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Первые европейские выборы Трампа: как вмешательство США повлияет на голосование в Германии. Далее – краткое ее изложение.

Еще несколько дней назад главные политические оппоненты наперебой критиковали главу ХДС Фридриха Мерца за противоречивое голосование в парламенте вместе с ультраправыми.

Но речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, призвавшего к сотрудничеству с ультраправыми, заставила их заговорить единым фронтом: вмешательство со стороны американских союзников неприемлемо.

Главный фаворит на пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что "в комнате есть слон, и слон – это трансатлантические отношения". Он сказал, что Германия уважает избирательные процессы в США и ожидает того же от Соединенных Штатов. Маркус Зёдер, лидер сестринской партии ХДС – ХСС, отреагировал, что они сами разберутся с тем, с кем создавать коалицию.

Напомним, у немецких партий есть давняя традиция не формировать союзы с праворадикалами, чтобы избежать ошибок прошлого, которые привели к власти Гитлера.

Вполне вероятно, что с окончанием избирательной кампании давление новой администрации в Вашингтоне на Берлин не закончится. Ведь впереди коалиционные переговоры, во время которых у трампистов будет немало возможностей настаивать, чтобы партия, которая займет на выборах второе место, была приобщена к правительству.

Учитывая нынешнюю острую реакцию немецких политиков, немецко-американские отношения ждут непростые испытания.

В воскресенье четверо главных кандидатов в канцлеры – Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Роберт Габек и Алиса Вайдель – встретились на предвыборных дебатах в эфире частного вещателя RTL, чтобы продолжить дискуссии, которые разворачивались после заявлений Венса.

В отличие от Мюнхена и от предыдущих дебатов на прошлой неделе, здесь представительница ультраправых уже получила эфирное время и возможность распространять свои нарративы. Но также и не сделала ничего, чтобы могло бы кардинально изменить результаты "АдГ". Она просто была в студии, традиционно продвигая пророссийские нарративы.

Однако уже этого было достаточно, ведь ее присутствие продолжало нормализацию экстремистской партии в обществе.

По данным опроса Forsa, победителем стал именно Фридрих Мерц. 32% опрошенных сказали, что он убедил их своим выступлением. Зато только 25% высказались в пользу Шольца, а в пользу Габека и Вайдель – по 18%.

За два часа дебатов кандидаты обсудили вопросы стимулирования экономики, налогов, миграции, строительства жилья, и, конечно, новой власти в США и ее подхода к урегулированию войны в Украине.

Вайдель расхваливала Дональда Трампа и рассказывала, что ее партия "АдГ" последние три года требовала прекращения огня в Украине.

Шольц выступил за дальнейшую поддержку Украины, которой, по его словам, и в дальнейшем нужна будет сильная армия, а финансировать ее будут европейцы: "Мы не допустим, чтобы Украина была демилитаризованной".

Фридрих Мерц атаковал Шольца за то, что Германия не проявляет лидерство на глобальной арене.

Напоследок стоит упомянуть о еще одной неожиданности кампании, способной повлиять на послевыборные расклады. И ее принесла Левая партия. Их появление в Бундестаге окажет значительное влияние на формирование будущей коалиции.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Первые европейские выборы Трампа: как вмешательство США повлияет на голосование в Германии.