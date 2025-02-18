Як Мюнхенська безпекова конференція показала відсутність лідерів у Європі

Майже 6 тисяч учасників протягом трьох днів Мюнхенської безпекової конференції обговорювали майбутнє світу та України.

Головна тема цьогорічного форуму була визначена словом "мультиполяризація". Тож не дивно, що конференція підтвердила: не існує більше сильного і єдиного союзу між США та Європою.

Коли віцепрезидент США Джей Ді Венс у своїй промові позначив Європу як головного суперника Америки та прирівняв нібито дефіцит демократії в європейських країнах до методів радянського гноблення, це змусило європейців у Мюнхені здригнутися.

Докладніше про те, як на неї реагували європейці і що загалом показала конференція, читайте в колонці кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук "Мюнхенський кошмар": як європейські лідери вперше зіткнулися з новою реальністю. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки констатує, що на противагу сильній американській промові була відсутня сильна європейська відповідь.

"Ця ситуація стала результатом відсутності європейського лідерства та внутрішніх проблем ключових країн ЄС", – пише Світлана Ковальчук.

Вона звертає увагу, що президент Франції Емманюель Макрон взагалі не приїхав на конференцію.

Натомість, за словами виконавчої директорки YES, виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц і його ймовірний наступник Фрідріх Мерц. На її думку, виступ першого був схожий на виступ людини, яка йде і не готова зробити сильну політичну заяву і увійти в підручники історії, а виступ другого – як людини, яка ще не має формальної посади та впливу.

Шольц нагадав про ключовий принцип: ніколи знову фашизму.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що за лаштунками вона сприйняла представників американського уряду зовсім інакше, ніж на сцені. За її словами, під час зустрічі держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник Кіт Келлог дали чітко зрозуміти, що йдеться про єдність НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до "більш прагматичної, більш зосередженої та більш рішучої Європи". За її словами, Європа повинна діяти сміливо та суттєво збільшити інвестиції в оборону.

У відповідь на цю реальність вона оголосила, що Єврокомісія запропонує активувати положення про виняток із Пакту стабільності та зростання для оборонних інвестицій, щоб дозволити державам-членам збільшити свої оборонні витрати.

Авторка колонки вважає, що єдиним потужним європейським лідером на конференції був президент України Володимир Зеленський, який заявив, що "настав час створити європейську армію, щоб майбутнє Європи залежало лише від самої Європи, а безпека Європи була в руках самих європейців".

А вже наступного дня президент Латвії Едгарс Рінкевичс, підсумовуючи реакцію європейців на різкий американський виступ у Мюнхені, зазначив: "Нам потрібно це спочатку осмислити".

Він закликав усіх зробити глибокий вдих і зосередитися на тому, "що ми можемо зробити", адже від США пролунали "дуже чіткі заяви".

"Можливо, результатом цьогорічного Мюнхена таки стане пробуджена Європа, яка почне діяти більш чітко та стратегічно і не втрачатиме час на довгі роздуми, бо може бути запізно", – припускає Світлана Ковальчук.

Вона також наводить слова генсека НАТО Марка Рютте, який на полях конференції зазначив: "Якщо європейці хочуть мати право голосу, вони повинні стати вагомим гравцем".

За його словами, Європа повинна підготувати "дієві пропозиції", щоб зробити свій внесок у забезпечення миру в Україні.

Підбиваючи підсумки напружених трьох днів роботи, голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген назвав цьогорічну конференцію "європейським кошмаром", що відображає глобальний стан системи безпеки.

Докладніше – в колонці Світлани Ковальчук "Мюнхенський кошмар": як європейські лідери вперше зіткнулися з новою реальністю.