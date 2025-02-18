Как Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие лидеров в Европе

Почти 6 тысяч участников в течение трех дней Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали будущее мира и Украины.

Главная тема нынешнего форума была определена словом "мультиполяризация". Неудивительно, что конференция подтвердила: не существует больше сильного и единого союза между США и Европой.

Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи обозначил Европу как главного соперника Америки и приравнял якобы дефицит демократии в европейских странах к методам советского угнетения, это заставило европейцев в Мюнхене вздрогнуть.

Подробнее о том, как на нее реагировали европейцы и что в целом показала конференция, читайте в колонке кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук "Мюнхенский кошмар": как европейские лидеры впервые столкнулись с новой реальностью. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что в противовес сильной американской речи отсутствовал сильный европейский ответ.

"Эта ситуация стала результатом отсутствия европейского лидерства и внутренних проблем ключевых стран ЕС", – пишет Светлана Ковальчук.

Она обращает внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон вообще не приехал на конференцию.

Зато, по словам исполнительного директора YES, выступили канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц. По ее мнению, выступление первого было похоже на выступление человека, который уходит и не готов сделать сильное политическое заявление и войти в учебники истории, а выступление второго – как человека, который еще не имеет формальной должности и влияния.

Шольц напомнил о ключевом принципе: никогда снова фашизма.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что за кулисами она восприняла представителей американского правительства совсем иначе, чем на сцене. По ее словам, во время встречи госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Кит Келлог дали четко понять, что речь идет о единстве НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "более прагматичной, более сосредоточенной и более решительной Европе". По ее словам, Европа должна действовать смело и существенно увеличить инвестиции в оборону.

В ответ на эту реальность она объявила, что Еврокомиссия предложит активировать положение об исключении из Пакта стабильности и роста для оборонных инвестиций, чтобы позволить государствам-членам увеличить свои оборонные расходы.

Автор колонки считает, что единственным мощным европейским лидером на конференции был президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что "пришло время создать европейскую армию, чтобы будущее Европы зависело только от самой Европы, а безопасность Европы была в руках самих европейцев".

А уже на следующий день президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, подытоживая реакцию европейцев на резкое американское выступление в Мюнхене, отметил: "Нам нужно это сначала осмыслить".

Он призвал всех сделать глубокий вдох и сосредоточиться на том, "что мы можем сделать", ведь от США прозвучали "очень четкие заявления".

"Возможно, результатом нынешнего Мюнхена таки станет пробужденная Европа, которая начнет действовать более четко и стратегически и не будет терять время на долгие размышления, потому что может быть поздно", – предполагает Светлана Ковальчук.

Она также приводит слова генсека НАТО Марка Рютте, который на полях конференции отметил: "Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны стать весомым игроком".

По его словам, Европа должна подготовить "действенные предложения", чтобы внести свой вклад в обеспечение мира в Украине.

Подводя итоги напряженных трех дней работы, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал нынешнюю конференцию "европейским кошмаром", отражающим глобальное состояние системы безопасности.

Подробнее – в колонке Светланы Ковальчук "Мюнхенский кошмар": как европейские лидеры впервые столкнулись с новой реальностью.