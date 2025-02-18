Чому у Польщі змінюється ставлення до українців і чи можна це змінити

Навесні 2022 року польські політики змагалися, хто більше підтримає Київ, а сьогодні змагаються, хто сильніше вдарить по українцях.

Хітами YouTube за останній рік стали дебати про Україну, яка нібито експлуатує Польщу, та про невмілий уряд Туска, який не може грати жорстко з Києвом.

Про те, як змінилося ставлення Польщі до українців, читайте в статті журналістки Олени Бабакової (Варшава) Негостинна Польща: як українці стали заручниками виборів у сусідній країні. Далі – стислий її виклад.

У травні 2022 року президент Анджей Дуда, виступаючи у Верховній Раді, під оплески всього залу заявив, що українці в Польщі є не біженцями, а гостями.

Таким чином він підкреслив, що їх сприйняли краще та тепліше, аніж звичайних біженців. Такий підхід тоді влаштовував багатьох українців.

Однак сьогодні, через три роки, різниця очевидна: біженці мають права, а гості залежать від мінливих настроїв господарів.

Обґрунтовуючи вимогу більш жорсткої позиції щодо України та українців, і польська влада, і опозиція використовують два аргументи: польська допомога українським біженцям була безумовною та безмежною, а обмеження цієї допомоги відповідає суспільним настроям.

Інтернет знову рясніє дописами про жирування українців на польські гроші, незважаючи на те, що економісти не залишають жодних сумнівів: польська економіка виграє від присутності українських біженців.

Щодо другого аргументу, то за результатами опитування, яке CBOS провело минулого року, лише 40% поляків заявили про позитивне ставлення до українців – це на 11% менше, ніж у попередньому році.

Згідно з дослідженнями Центру Мерошевського, слова, які поляки найчастіше асоціюють з українцями – це "вимогливість" та "хитрість".

А 56% поляків очікують, що після війни сусіди повернуться на батьківщину.

Коментуючи погіршення ставлення поляків до українців, слід зазначити, що, по-перше, поляки загалом часто дратуються не лише через українців.

На тлі невизначених стосунків зі США, нескінченних політичних скандалів і постійно обмежених репродуктивних прав жінок, ідея відібрати щось в українців хоча й не порадує поляків, проте може дати їм відчуття справедливості.

По-друге – і про це говорять дуже рідко, – польське суспільство за останнє десятиріччя зазнало безпрецедентних демографічних змін: з країни постійної еміграції Польща стала домом для 3 мільйонів іноземців.

У минулому поляки мали справу лише з купкою тимчасових мігрантів, переважно студентів і сільськогосподарських робітників. Зараз у країні перебувають сотні тисяч людей з дуже різною освітою, способом життя та прагненнями.

Однак замість того, щоб розрядити напругу – об’єктивно не надто гостру, адже Польща не має таких проблем з міграцією, як Німеччина чи Велика Британія, – спочатку "ПіС" та "Конфедерація", а тепер і "Громадянська коаліція" підігрівають цю тривогу.

Не дивно, що поляки, які щодня чують про право і невдячність новоприбулих, про небезпечну міграцію та загрози, спричинені присутністю чужинців, почали вимагати від влади подбати про їхню безпеку. А разом із тим – показати стороннім, хто тут головний.

"ЗМІ постійно говорять про те, що Польща допомагає Україні, але ані слова про те, наскільки українці важливі для польського ринку праці, демографії, скільки українці відраховують на податки та соціальне страхування" – констатує Мирослава Керик, президент фундації "Український дім", яка вже два десятиліття займається інтеграцією українців у Польщі.

Тим часом у Польщі зростає кількість тих українців, які матимуть право голосу на виборах. За кілька останніх років право голосу можуть отримати десятки тисяч українських іммігрантів, які в таких містах, як Варшава, Вроцлав, Гданськ або Краків, уже становитимуть істотний електорат.

Можливо, це створює шанс для польських лівих? Вони єдині, хто не брав участі в антимігрантській кампанії останніх років.

Докладніше – в матеріалі Олени Бабакової (Варшава) Негостинна Польща: як українці стали заручниками виборів у сусідній країні.