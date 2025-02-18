Почему в Польше меняется отношение к украинцам и можно ли это изменить

Весной 2022 года польские политики соревновались, кто больше поддержит Киев, а сегодня соревнуются, кто сильнее ударит по украинцам.

Хитами YouTube за последний год стали дебаты об Украине, которая якобы эксплуатирует Польшу, и о неумелом правительстве Туска, которое не может играть жестко с Киевом.

О том, как изменилось отношение Польши к украинцам, читайте в статье журналистки Елены Бабаковой (Варшава) Негостеприимная Польша: как украинцы стали заложниками выборов в соседней стране. Далее – краткое ее изложение.

В мае 2022 года президент Анджей Дуда, выступая в Верховной Раде, под аплодисменты всего зала заявил, что украинцы в Польше являются не беженцами, а гостями.

Таким образом он подчеркнул, что их восприняли лучше и теплее, чем обычных беженцев. Такой подход тогда устраивал многих украинцев.

Однако сегодня, спустя три года, разница очевидна: беженцы имеют права, а гости зависят от переменчивых настроений хозяев.

Обосновывая требование более жесткой позиции в отношении Украины и украинцев, и польские власти, и оппозиция используют два аргумента: польская помощь украинским беженцам была безусловной и безграничной, а ограничение этой помощи соответствует общественным настроениям.

Интернет снова пестрит сообщениями о жировании украинцев на польские деньги, несмотря на то, что экономисты не оставляют никаких сомнений: польская экономика выигрывает от присутствия украинских беженцев.

Что касается второго аргумента, то по результатам опроса, который CBOS провело в прошлом году, только 40% поляков заявили о положительном отношении к украинцам – это на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Согласно исследованиям Центра Мерошевского, слова, которые поляки чаще всего ассоциируют с украинцами – это "требовательность" и "хитрость".

А 56% поляков ожидают, что после войны соседи вернутся на родину.

Комментируя ухудшение отношения поляков к украинцам, следует отметить, что, во-первых, поляки в целом часто раздражаются не только из-за украинцев.

На фоне неопределенных отношений с США, бесконечных политических скандалов и постоянно ограниченных репродуктивных прав женщин, идея отобрать что-то у украинцев хотя и не порадует поляков, однако может дать им ощущение справедливости.

Во-вторых – и об этом говорят очень редко, – польское общество за последнее десятилетие претерпело беспрецедентные демографические изменения: из страны постоянной эмиграции Польша стала домом для 3 миллионов иностранцев.

В прошлом поляки имели дело лишь с кучкой временных мигрантов, преимущественно студентов и сельскохозяйственных рабочих. Сейчас в стране находятся сотни тысяч людей с очень разным образованием, образом жизни и стремлениями.

Однако вместо того, чтобы разрядить напряжение – объективно не слишком острое, ведь Польша не имеет таких проблем с миграцией, как Германия или Великобритания, – сначала "ПиС" и "Конфедерация", а теперь и "Гражданская коалиция" подогревают эту тревогу.

Неудивительно, что поляки, ежедневно слышащие о праве и неблагодарности новоприбывших, об опасной миграции и угрозах, вызванных присутствием чужаков, начали требовать от власти позаботиться об их безопасности. А вместе с тем – показать посторонним, кто здесь главный.

"СМИ постоянно говорят о том, что Польша помогает Украине, но ни слова о том, насколько украинцы важны для польского рынка труда, демографии, сколько украинцы отчисляют на налоги и социальное страхование", – констатирует Мирослава Керик, президент фонда „Украинский дом", которая уже два десятилетия занимается интеграцией украинцев в Польше.

Между тем в Польше растет количество тех украинцев, которые будут иметь право голоса на выборах. За несколько последних лет право голоса могут получить десятки тысяч украинских иммигрантов, которые в таких городах, как Варшава, Вроцлав, Гданьск или Краков, уже будут составлять существенный электорат.

Возможно, это создает шанс для польских левых? Они единственные, кто не участвовал в антимигрантской кампании последних лет.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой (Варшава) Негостеприимная Польша: как украинцы стали заложниками выборов в соседней стране.