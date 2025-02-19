Зеленський відповів на заяву Трампа щодо його рейтингу

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 лютого.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Він зазначив, що, за даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде… Якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази... На жаль, президент Трамп... живе в цьому дезінформаційному просторі", – сказав Зеленський.

Зеленський також пообіцяв оприлюднити дані соцопитувань про рейтинг довіри до себе та інших лідерів, щоб зменшити вплив РФ на думку Трампа.

"Я обов'язково оприлюдню ці цифри для того, щоб все-таки вплинути на дезінформаційне коло навколо президента Трампа", – зазначив він.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

Нагадаємо, на тлі переговорів у Саудівській Аравії ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.