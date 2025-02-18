Fox News: США і Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України

США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.

Про це повідомила ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання російсько-української війни.

Співрозмовник з боку США, знайомий з переговорами, пом'якшив це твердження, стверджуючи, що тема виборів обговорюється і "це може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні".

Білий дім поки що не коментував цю інформацію, але очікується, що це станеться найближчим часом.

Численні іноземні дипломатичні джерела надали телеканалу таке бачення від української сторони: "Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високу, а також він переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок. Своєю чергою, Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі".

18 лютого у столиці Саудівської Аравії завершилися перші за багато років перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії на високому рівні.

У Держдепі Сполучених Штатів за їх підсумком повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.