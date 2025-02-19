У Польщі вважають, що країни-сусідки РФ не мають відправляти війська в Україну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що жодна країна, що межує з Росією, не повинна брати участь у потенційній миротворчій місії в Україні.

Про це польський міністр сказав в ефірі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

На його думку, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій.

"Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій", – сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, на сьогодні "не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну".

"Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання", – додав польський міністр.

Він додав, що це завдання полягає у виконанні ролі "логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.