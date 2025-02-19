В Польше считают, что страны-соседки РФ не должны отправлять войска в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом польский министр сказал в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По его мнению, отправка войск в Украину для таких стран опасна из-за риска провокаций.

"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", – сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, на сегодня "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", – добавил польский министр.

Он добавил, что эта задача заключается в выполнении роли "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.