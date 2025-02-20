Зеленський поговорив зі Стармером і Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном і британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зокрема, Макрон поінформував про свої контакти з лідерами країн Європи та Канади.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує позицію, яка полягає в тому, що Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки.

Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.

Під час розмови зі Стармером Зеленський зазначив, що для України дуже важлива допомога Великої Британії.

Він також наголосив на важливості участі Великої Британії в усіх оборонних ініціативах, спрямованих на захист Європи.

Лідери також обговорили найближчі спільні плани та можливості.

Нагадаємо, Макрон за підсумками екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів, яка полягає в тому, що усі партнери України прагнуть довготривалого і міцного миру.

Як відомо, Макрон ініціював два екстрені саміти з лідерами Європи і Канади після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.