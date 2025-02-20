Зеленский поговорил со Стармером и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

В частности, Макрон проинформировал о своих контактах с лидерами стран Европы и Канады.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает позицию, которая заключается в том, что Европе нужен устойчивый мир, и его основой могут быть только надежные гарантии безопасности.

Зеленский и Макрон также скоординировали дипломатическую работу на ближайшее время.

Во время разговора со Стармером Зеленский отметил, что для Украины очень важна помощь Великобритании.

Он также подчеркнул важность участия Великобритании во всех оборонных инициативах, направленных на защиту Европы.

Лидеры также обсудили ближайшие совместные планы и возможности.

Напомним, Макрон по итогам экстренной встречи с коллегами из Европейского Союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии заявил о четкой и единой позиции партнеров, которая заключается в том, что все партнеры Украины стремятся к долговременному и прочному миру.

Как известно, Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Перед тем французский президент созвал экстренный саммит 17 февраля, где были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритании – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.