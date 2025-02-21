Макрон розповів, коли може розглянути можливість відправки військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення про можливу відправку військ в Україну не ухвалюватиметься негайно, і що для цього потрібне встановлення миру.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Le Figaro.

Макрон зазначив, що не має наміру відправляти солдатів в Україну "завтра", а тільки після досягнення миру, щоб "убезпечити" його.

"Ні, я не ухвалив рішення завтра відправити війська в Україну. Ми розглядаємо можливість введення військ, щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий шляхом переговорів", – сказав він у спілкуванні з інтернет-користувачами у своїх соціальних мережах.

Макрон розповів, що європейські лідери наразі ведуть дискусію про можливу відправку військ в Україну, щоб запобігти новому нападу РФ у майбутньому.

Раніше Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.