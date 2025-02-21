Макрон рассказал, когда может рассмотреть возможность отправки войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о возможной отправке войск в Украину не будет приниматься немедленно, и что для этого нужно установление мира.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Le Figaro.

Макрон отметил, что не намерен отправлять солдат в Украину "завтра", а только после достижения мира, чтобы "обезопасить" его.

"Нет, я не принял решение завтра отправить войска в Украину. Мы рассматриваем возможность ввода войск, чтобы гарантировать мир после того, как он будет достигнут путем переговоров", – сказал он в общении с интернет-пользователями в своих социальных сетях.

Макрон рассказал, что европейские лидеры сейчас ведут дискуссию о возможной отправке войск в Украину, чтобы предотвратить новое нападение РФ в будущем.

Ранее Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.