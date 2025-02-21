У Белграді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку масштабних студентських протестів

У сербській столиці Белграді напередодні увечері тисячі людей вийшли на вулиці, щоб підтримати студентські протести проти корупції та за зміни в країні.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Жителі Белграда вишикувалися в п'ять колон з різних районів міста, після чого вирушили до ключового перехрестя, де студенти проводять щоденно акцію протесту вже більше двох місяців.

AP

Протестувальники свистіли в свистки і скандували "Pump it up!", що стало гаслом студентських протестів.

Прибувши на заплановане місце зустрічі, протестувальники вшанували хвилиною мовчання 15 жертв обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад в листопаді минулого року.

Студенти вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу даху вокзалу; правосуддя для винних; зняття звинувачень проти студентів-протестувальників; і збільшення бюджету на вищу освіту.

Протести викликали резонанс у Сербії, яка потерпає від хабарництва, де мало хто з громадян вважає, що державні інституції працюють в інтересах суспільства.

Багато хто вважає, що падіння навісу стало результатом урядової корупції, пов'язаної з великим інфраструктурним проєктом з китайськими державними компаніями.

Регулярні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича. У січні студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

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