Як працюватимуть нові санкції Британії. Пояснює міністр

Минулого місяця прем’єр Британії Кір Стармер відвідав Київ, щоб разом із президентом Володимиром Зеленським підписати історичну Угоду про сторічне партнерство для подальшого зміцнення військових, економічних і культурних зав'язків з Україною.

У рамках цієї угоди дві сторони зобов’язалися працювати разом, щоб подолати шкідливий вплив представників еліт, пов’язаних з російською державою. Йдеться про людей, які становлять реальну небезпеку для способу життя як у Великій Британії, так і в Україні.

Про те, як Велика Британія завдяки санкціям посилює тиск на Кремль і зміцнює власну національну безпеку, читайте колонці державного міністра безпеки Великої Британії Дена Джарвіса У Лондоні не раді друзям Путіна. Британський міністр про новий санкційний режим. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки підкреслює, що Росія становить для Британії гостру загрозу нацбезпеці, а для України – екзистенційну.

"Тому ми не можемо дозволити елітам, які підтримують кремлівський режим, застосовувати подвійні стандарти", – пояснює Ден Джарвіс.

За його словами, британський уряд вже почав виправляти це за допомогою широких санкцій проти ключових олігархів, щоб посилити тиск на Кремль і змусити його припинити дії, які дестабілізують Україну. Де потрібно, вони також вносять необхідні зміни до законодавства.

"А сьогодні я з гордістю можу сказати, що ми йдемо далі, ніж будь-коли, у виконанні цієї обіцянки.

Ми розширюємо "політику виключення" британського Home Office, щоб гарантувати, що високопосадовці, пов’язані з російською державою, не зможуть в’їхати до Сполученого Королівства, доки Росія залишатиметься гострою загрозою національній безпеці Великої Британії", – оголосив міністр безпеки Великої Британії.

Це означає, що британський уряд матиме повноваження запровадити заборону в’їзду для будь-кого, хто надає значну підтримку російській державі, хто здобув особливий статус або добробут завдяки російській державі або має доступ до російських керівників найвищого рівня.

"Ці нові заходи базуються на загрозі національній безпеці Великої Британії, яку можуть становити еліти. Та рішення будуть ухвалювати в кожному конкретному випадку, для кожної особи. Це доповнюватиме розширений режим санкцій Великої Британії, який залишатиметься в силі, поки Кремль буде загрожувати суверенітету України. Ми ніколи більше не дозволимо, щоб наша країна стала притулком для тих, хто сприяє або наживається завдяки зв'язкам з кремлівським режимом", – пояснює міністр безпеки Великої Британії.

Він підкреслює, що друзям Путіна не раді у Великій Британії. Натомість Велика Британія, за його словами, буде з українським народом "сьогодні, завтра і так довго, як буде потрібно".

Докладніше – в колонці Дена Джарвіса У Лондоні не раді друзям Путіна. Британський міністр про новий санкційний режим.