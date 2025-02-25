Как будут работать новые санкции Британии. Объясняет министр

В прошлом месяце премьер Британии Кир Стармер посетил Киев, чтобы вместе с президентом Владимиром Зеленским подписать историческое Соглашение о столетнем партнерстве для дальнейшего укрепления военных, экономических и культурных связей с Украиной.

В рамках этого соглашения две стороны обязались работать вместе, чтобы преодолеть вредное влияние представителей элит, связанных с российским государством. Речь идет о людях, которые представляют реальную опасность для образа жизни как в Великобритании, так и в Украине.

О том, как Великобритания благодаря санкциям усиливает давление на Кремль и укрепляет собственную национальную безопасность, читайте колонке государственного министра безопасности Великобритании Дэна Джарвиса В Лондоне не рады друзьям Путина. Британский министр о новом санкционном режиме. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки подчеркивает, что Россия представляет для Британии острую угрозу нацбезопасности, а для Украины – экзистенциальную.

"Поэтому мы не можем позволить элитам, которые поддерживают кремлевский режим, применять двойные стандарты", – объясняет Дэн Джарвис.

По его словам, британское правительство уже начало исправлять это с помощью широких санкций против ключевых олигархов, чтобы усилить давление на Кремль и заставить его прекратить действия, которые дестабилизируют Украину. Где нужно, они также вносят необходимые изменения в законодательство.

"А сегодня я с гордостью могу сказать, что мы идем дальше, чем когда-либо, в выполнении этого обещания.

Мы расширяем "политику исключения" британского Home Office, чтобы гарантировать, что чиновники, связанные с российским государством, не смогут въехать в Соединенное Королевство, пока Россия будет оставаться острой угрозой национальной безопасности Великобритании", – объявил министр безопасности Великобритании.

Это означает, что британское правительство будет иметь полномочия ввести запрет въезда для любого, кто оказывает значительную поддержку российскому государству, кто получил особый статус или благосостояние благодаря российскому государству или имеет доступ к российским руководителям высокого уровня.

"Эти новые меры базируются на угрозе национальной безопасности Великобритании, которую могут представлять элиты. И решение будут принимать в каждом конкретном случае, для каждого лица. Это будет дополнять расширенный режим санкций Великобритании, который будет оставаться в силе, пока Кремль будет угрожать суверенитету Украины. Мы никогда больше не позволим, чтобы наша страна стала убежищем для тех, кто способствует или наживается благодаря связям с кремлевским режимом", – объясняет министр безопасности Великобритании.

Он подчеркивает, что друзьям Путина не рады в Великобритании. Зато Великобритания, по его словам, будет с украинским народом "сегодня, завтра и так долго, как потребуется".

Подробнее – в колонке Дэна Джарвиса В Лондоне не рады друзьям Путина. Британский министр о новом санкционном режиме.