В чому полягає "доктрина Трампа" і як Україні в її рамках захистити свої інтереси

Багато хто з президентів США мав власну зовнішньополітичну доктрину.

Наприклад, доктрина Гаррі Трумена заклала підвалини зовнішньої політики США в період холодної війни, що дало можливість врешті-решт перемогти СРСР і звільнити Східну Європу.

Можливо, світ зараз вступає в нову епоху, яку колись можуть назвати епохою Трампа, оскільки світовий устрій знаходиться в точці біфуркації, коли дії і політика одного президента може визначити майбутнє світового порядку на найближчі десятиліття.

Про те, що може стояти за зовнішньополітичною доктриною Дональда Трампа і які загрози вона несе Україні, читайте в колонці голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка Зрозуміти доктрину Трампа, щоб захистити інтереси України у нових реаліях. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що в колах зовнішньополітичної еліти США дедалі більше робиться наголос на необхідності переходу від великої стратегії "ліберальної гегемонії" до стратегії "віддаленого балансування" (offshore balancing).

Ця стратегія полягає у підтриманні балансу сил в трьох стратегічно важливих для США регіонах світу (Європа, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон) без значного розміщення американських військ у цих регіонах.

"Коротко кажучи, віддалене балансування має на увазі, що США можуть використовувати свою силу лише тоді, коли існує пряма загроза їхнім життєво важливим інтересам", – пише Олександр Мережко.

Деякі американські дослідники зовнішньої політики Трампа вважають його зовнішньополітичний світогляд "консервативним американським націоналізмом", який наголошує на американській силі, патріотизмі й суверенітеті.

Гасло Трампа "Америка понад усе!" (America first!) трактується, зокрема, як те, що Америкою та її допомогою часто зловживали інші держави, у тому числі союзники.

Говорячи в цілому, продовжує голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, зовнішня політика Трампа дедалі більше схиляється до віддаленого балансування, яке більшою мірою відповідає його зовнішньополітичному світогляду і стилю.

Яка загроза існує для України з точки зору різних інтерпретацій нового курсу США?

"По-перше, на думку деяких членів команди Трампа, Україна не становить для США стратегічної цінності, не входить у "безпековий периметр" США, а є питанням європейської безпеки", – зазначає Мережко.

Однак, додає нардеп, є і більш небезпечна інтерпретація віддаленого балансування, яку просувають в США друзі Кремля.

"Згідно з цією інтерпретацією, для США більш важливим, ніж доля України, є стримування Китаю. І тому у цьому протистоянні для США важливо перетягнути на свій бік Росію з її ресурсами, навіть якщо ціною цього стане потрапляння України у сферу впливу РФ", – зауважує автор колонки.

Як переконливо довести адміністрації Трампа і наближеним до нього експертам з питань зовнішньої політики стратегічну важливість для США України?

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики вважає, що, по-перше, вільний світ має розглядати двох диктаторів – Путіна і Сі – як єдине ціле.

Іншим аргументом є те, що поразка Росії одночасно означатиме й поразку Китаю.

Крім того, поразка Росії в Україні стане важливим стримуючим фактором стосовно потенційних агресорів, у тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Докладніше – в колонці Олександра Мережка Зрозуміти доктрину Трампа, щоб захистити інтереси України у нових реаліях.