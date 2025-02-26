В чем заключается "доктрина Трампа" и как Украине в ее рамках защитить свои интересы

Многие из президентов США имели собственную внешнеполитическую доктрину.

Например, доктрина Гарри Трумэна заложила устои внешней политики США в период холодной войны, что дало возможность в конце концов победить СССР и освободить Восточную Европу.

Возможно, мир сейчас вступает в новую эпоху, которую когда-то могут назвать эпохой Трампа, поскольку мировой уклад находится в точке бифуркации, когда действия и политика одного президента может определить будущее мирового порядка на ближайшие десятилетия.

О том, что может стоять за внешнеполитической доктриной Дональда Трампа и какие угрозы она несет Украине, читайте в колонке главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко Понять доктрину Трампа, чтобы защитить интересы Украины в новых реалиях. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки обращает внимание, что в кругах внешнеполитической элиты США все больше делается упор на необходимость перехода от большой стратегии "либеральной гегемонии" к стратегии "удаленной балансировки" (offshore balancing).

Эта стратегия заключается в поддержании баланса сил в трех стратегически важных для США регионах мира (Европа, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион) без значительного размещения американских войск в этих регионах.

"Коротко говоря, удаленная балансировка подразумевает, что США могут использовать свою силу только тогда, когда существует прямая угроза их жизненно важным интересам", – пишет Александр Мережко.

Некоторые американские исследователи внешней политики Трампа считают его внешнеполитическое мировоззрение "консервативным американским национализмом", который подчеркивает американскую силу, патриотизм и суверенитет.

Лозунг Трампа "Америка превыше всего!" (America first!) трактуется, в частности, как то, что Америкой и ее помощью часто злоупотребляли другие государства, в том числе союзники.

Говоря в целом, продолжает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, внешняя политика Трампа все больше склоняется к отдаленному балансированию, которое в большей степени соответствует его внешнеполитическому мировоззрению и стилю.

Какая угроза существует для Украины с точки зрения различных интерпретаций нового курса США?

"Во-первых, по мнению некоторых членов команды Трампа, Украина не представляет для США стратегической ценности, не входит в "периметр безопасности" США, а является вопросом европейской безопасности", – отмечает Мережко.

Однако, добавляет нардеп, есть и более опасная интерпретация удаленной балансировки, которую продвигают в США друзья Кремля.

"Согласно этой интерпретации, для США более важным, чем судьба Украины, является сдерживание Китая. И поэтому в этом противостоянии для США важно перетянуть на свою сторону Россию с ее ресурсами, даже если ценой этого станет попадание Украины в сферу влияния РФ", – отмечает автор колонки.

Как убедительно доказать администрации Трампа и приближенным к нему экспертам по вопросам внешней политики стратегическую важность для США Украины?

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики считает, что, во-первых, свободный мир должен рассматривать двух диктаторов – Путина и Си – как единое целое.

Другим аргументом является то, что поражение России одновременно будет означать и поражение Китая.

Кроме того, поражение России в Украине станет важным сдерживающим фактором по отношению к потенциальным агрессорам, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подробнее – в колонке Александра Мережко Понять доктрину Трампа, чтобы защитить интересы Украины в новых реалиях.