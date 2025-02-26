Чи здасть Трамп Україну і чому політика нової адміністрації загрожує союзникам США

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція змусили Чехословаччину поступитися Судетами на користь нацистської Німеччини, вони вірили, що це забезпечить тривалий мир. Але умиротворення агресора мало протилежний ефект – уже за рік розпочалася Друга світова війна.

Про те, чи зможе президент США Дональд Трамп досягти миру між Росією та Україною, чи ж ми стоїмо перед повторенням сумнозвісної Мюнхенської угоди, читайте в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта Великий капітулятор: як Дональд Трамп створив загрозу для всієї Європи. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки вважає, що ймовірність миру між Росією та Україною наразі вкрай мала, бо Кремлю не вдається взяти під контроль Україну, а сам український народ, попри виснаженість, чинить спротив, на відміну від Чехословаччини 1938 року.

"Але навіть якщо мир у повному сенсі слова зараз недосяжний, можливо, все ж вдасться припинити бойові дії та розпочати політичний процес для зниження напруги", – припускає Карл Більдт.

Він нагадує, що Путін раніше чітко давав зрозуміти, що він не погодиться на перемир’я, яке не передбачає розширення територій Росії та політичного й військового підпорядкування України.

Але чи справді Трамп може віддати Україну Путіну?

Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції вважає, що навіть якщо Путін проявить стриманість і вони з Трампом дійдуть згоди щодо територіальних і політичних умов, немає жодної гарантії, що американський президент зможе змусити Україну їх прийняти.

"У 1938 році Чехословаччина вирішила не чинити опору, оскільки її військові перспективи були безнадійними. Але Україна – в зовсім іншій ситуації. Ймовірність того, що вона погодиться на відверто несправедливий диктат, майже нульова", – зазначає автор колонки.

Експрем’єр Швеції наголошує, що ставки для решти Європи також надзвичайно високі: якщо президент США не тільки відмовиться визнавати кричущий акт агресії, а й змусить жертву капітулювати, значна частина того, за що виступає НАТО, опиниться під загрозою.

Чи зможе тоді Альянс гарантувати безпеку Балтійських країн чи інших вразливих членів НАТО?

І ці ризики стосуються не лише Європи. Що станеться з безпековими гарантіями США для Азії та інших регіонів?

Якщо Сполучені Штати не готові захищати Україну, чи будуть вони справді готові захищати Тайвань?

Попереду – критично важливі дні. Тепер доведеться рахуватися з новим і потужним джерелом глобальної нестабільності – урядом США.

Докладніше – в колонці Карла Більдта Великий капітулятор: як Дональд Трамп створив загрозу для всієї Європи.