Сдаст ли Трамп Украину и почему политика новой администрации угрожает союзникам США

Когда в 1938 году Великобритания и Франция заставили Чехословакию уступить Судеты в пользу нацистской Германии, они верили, что это обеспечит длительный мир. Но умиротворение агрессора имело противоположный эффект – уже через год началась Вторая мировая война.

О том, сможет ли президент США Дональд Трамп достичь мира между Россией и Украиной, или же мы стоим перед повторением печально известного Мюнхенского соглашения, читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Великий капитулятор: как Дональд Трамп создал угрозу для всей Европы. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки считает, что вероятность мира между Россией и Украиной пока крайне мала, потому что Кремлю не удается взять под контроль Украину, а сам украинский народ, несмотря на истощенность, оказывает сопротивление, в отличие от Чехословакии 1938 года.

"Но даже если мир в полном смысле слова сейчас недостижим, возможно, все же удастся прекратить боевые действия и начать политический процесс для снижения напряжения", – предполагает Карл Бильдт.

Он напоминает, что Путин ранее четко давал понять, что он не согласится на перемирие, которое не предусматривает расширение территорий России и политического и военного подчинения Украины.

Но действительно ли Трамп может отдать Украину Путину?

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции считает, что даже если Путин проявит сдержанность и они с Трампом придут к согласию относительно территориальных и политических условий, нет никакой гарантии, что американский президент сможет заставить Украину их принять.

"В 1938 году Чехословакия решила не сопротивляться, поскольку ее военные перспективы были безнадежными. Но Украина – в совершенно другой ситуации. Вероятность того, что она согласится на откровенно несправедливый диктат, почти нулевая", – отмечает автор колонки.

Экс-премьер Швеции отмечает, что ставки для остальной Европы также чрезвычайно высоки: если президент США не только откажется признавать вопиющий акт агрессии, но и заставит жертву капитулировать, значительная часть того, за что выступает НАТО, окажется под угрозой.

Сможет ли тогда Альянс гарантировать безопасность Балтийских стран или других уязвимых членов НАТО?

И эти риски касаются не только Европы. Что произойдет с гарантиями безопасности США для Азии и других регионов?

Если Соединенные Штаты не готовы защищать Украину, будут ли они действительно готовы защищать Тайвань?

Впереди – критически важные дни. Теперь придется считаться с новым и мощным источником глобальной нестабильности – правительством США.

Подробнее – в колонке Карла Бильдта Великий капитулятор: как Дональд Трамп создал угрозу для всей Европы.