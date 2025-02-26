Біля берегів Польщі в сітях заплутався горбатий кит, його рятували чотири години

Біля курортного міста Мендзиздроє, що на північному заході Польщі, рятувальники і зоозахисники кілька годин визволяли з риболовних сітей горбатого кита.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wirtualna Polska.

Спершу фотографію морського ссавця опублікував у соціальних мережах директор Морської пошуково-рятувальної служби Польщі Себастьян Клюска. Тварина заплуталась у риболовних сітях у Балтійському морі біля польського Мендзиздроє.

У порятунку тварини брали участь, окрім рятувальників, представники місцевого природоохоронного парку.

No dobra łapcie hit. Był wilk 🐺 w Łebie, pies na Bugu a teraz Humbak Długopłetwiec oceaniczny. W okolicach Dziwnowa na terenie Wolińskiego Parku Narodowego BSR Dziwnów pomaga w rozplątaniu zwierzaka. @PolsatNewsPL @tvn24 @tvp3szczecin @Olejarczyk_Onet @wirtualnapolska… pic.twitter.com/0xhIOE5uia – Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

Для точної оцінки ситуації використовувався дрон. Рятувальники Морської пошуково-рятувальної служби залишилися на березі, а до кита на човнах підпливли співробітники Волінського національного парку, що на однойменному острові.

"Саме вони звільнили тварину", – уточнив речник Рафал Гек, речник Морської пошуково-рятувальної служби, у коментарі Wirtualna Polska.

🚨Kto ze mną na profilu ten zobaczy filmik bomba, kto nie obserwuje ten trąba Moment uwolnienia #humbak

Film Grzegorz Smoter BSR Dziwnów 🫡‼️‼️‼️🚨 pic.twitter.com/zGDjqagL38 – Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

За оцінками Гека, акція порятунку тривала всього чотири години.

"Цей випадок з китом – третій на моїй пам'яті", – сказав він, додавши, що в двох попередніх випадках тварини, на жаль, не вижили.

У водах Балтійського моря горбаті кити трапляються вкрай рідко. Вчені досі досліджують причини міграції цих великих морських ссавців.

У 2022 році повідомлялось, як у водах французької Сени виявили кіта-білугу, що помер під час спроби його повернути в море.