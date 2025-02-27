Як Україна погодила з США проєкт угоди про надра і чи є у цьому зрада

"Угода про копалини", яка стала головною темою українсько-американських відносин, буде підписана.

Те, що сторони погодили зараз – це лише рамкова домовленість про створення спільного українсько-американського фонду; попереду – нові переговори про його функціонування.

Чи є нинішня угода вигідною Україні? Коротка відповідь – так, однозначно.

США також не лишаться у програші, а особисто Дональд Трамп отримає ґрунт для нових заяв про свої здатності досягати швидких угод навіть щодо складних питань. А це для нього має особливу політичну вагу.

Виграє від цього також міжнародна безпека, яка зараз суттєво залежить від подій в Україні.

Про те, як тривали переговори про угоду та що означають її положення, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Піар для Трампа, успіх для України. Що означає угода про надра та як Київ здолав тиск США. Далі – стислий її виклад.

Зараз, коли угода нарешті узгоджена, можна розкрити деякі деталі переговорів, які стали дійсно безпрецедентними, але при цьому – як і любить Дональд Трамп – пройшли у справді стислі терміни. Між першим і фінальним драфтом минуло менше ніж два тижні, а це дуже мало для настільки стратегічної домовленості.

Втім, головною особливістю стала не швидкість, а стиль ведення переговорів з боку нової адміністрації США. Документ кілька разів писався з чистого аркуша ("Європейська правда" бачила кілька "нульових драфтів", доводилося чути про п'ять ітерацій). Американці кілька разів змінювали свою переговорну делегацію.

Усі ці спроби об’єднувало те, що умови США щоразу були наперед неприйнятними.

Та ключовою проблемою всіх американських пропозицій стала вимога про те, щоб ця угода використовувалася для погашення "боргу" на суму допомоги, наданої американцями за три роки повномасштабної війни. Цю ідею просував особисто Трамп – саме від нього лунали заяви то про 500, то про 350 мільярдів доларів, нібито наданих США Україні.

Трамп хотів зробити це своїм козирем. Мовляв, Байден роздавав гроші, а я – збираю.

У підсумку американська сторона відмовилася від такої вимоги, що й розблокувало шлях до фіналізації тексту. І це – не єдина поступка, якої домоглася Україна.

Якби була необхідність коротко описати ключову зміну, що відрізняє усі попередні проєкти угоди від того, який пішов на підпис міністрів, то вона звучить так: змінилася філософія сенсу угоди.

Усі стартові американські пропозиції були про те, щоб обмежити Україну, перебрати до США деякі можливості, які зараз є в уряду. А фінальний проєкт має на меті посилити Україну – і під час опору російській агресії, і після її припинення.

Нащо така угода самим Сполученим Штатам?

По-перше, для Трампа зараз дуже важливо "продавати" виборцям хоч якісь перемоги. Друга складова – це американські бізнес-інтереси.

Погоджена урядами угода про надра – це не меморандум, а юридично зобов’язуючий документ. Але єдине, по суті, зобов’язання, яке за ним беруть на себе Україна та США – це розпочати міжурядові переговори щодо нової угоди про Інвестиційний фонд відбудови. А також – що ці переговори будуть відповідати умовам, описаним в рамковій угоді.

Наступна, велика угода про інвестиційний фонд – має пройти ратифікацію. І це теж добре, бо дає додатковий запобіжник від неприйнятних положень.

І, нарешті, Зеленський не приховує, що переговори щодо фонду будуть залежати від подальших домовленостей про безпеку та про умови миру з Росією.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Піар для Трампа, успіх для України. Що означає угода про надра та як Київ здолав тиск США.