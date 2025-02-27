Как Украина согласовала с США проект соглашения о недрах и есть ли в этом зрада

"Соглашение об ископаемых", которое стало главной темой украинско-американских отношений, будет подписано.

То, что стороны согласовали сейчас – это лишь рамочная договоренность о создании совместного украинско-американского фонда; впереди – новые переговоры о его функционировании.

Выгодно ли нынешнее соглашение Украине? Короткий ответ – да, однозначно.

США также не останутся в проигрыше, а лично Дональд Трамп получит почву для новых заявлений о своей способности достигать быстрых соглашений даже по сложным вопросам. А это для него имеет особый политический вес.

Выиграет от этого также международная безопасность, которая сейчас существенно зависит от событий в Украине.

О том, как шли переговоры о соглашении и что означают его положения, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Пиар для Трампа, успех для Украины. Что означает соглашение о недрах и как Киев победил давление США. Далее – краткое ее изложение.

Сейчас, когда соглашение наконец согласовано, можно раскрыть некоторые детали переговоров, которые стали действительно беспрецедентными, но при этом – как и любит Дональд Трамп – прошли в действительно сжатые сроки. Между первым и финальным драфтом прошло менее двух недель, а это очень мало для столь стратегической договоренности.

Впрочем, главной особенностью стала не скорость, а стиль ведения переговоров со стороны новой администрации США. Документ несколько раз писался с чистого листа ("Европейская правда" видела несколько "нулевых драфтов", приходилось слышать о пяти итерациях). Американцы несколько раз меняли свою переговорную делегацию.

Все эти попытки объединяло то, что условия США каждый раз были заранее неприемлемыми.

Но ключевой проблемой всех американских предложений стало требование о том, чтобы это соглашение использовалось для погашения "долга" на сумму помощи, предоставленной американцами за три года полномасштабной войны. Эту идею продвигал лично Трамп – именно от него звучали заявления то о 500, то о 350 миллиардах долларов, якобы предоставленных США Украине.

Трамп хотел сделать это своим козырем. Мол, Байден раздавал деньги, а я – собираю.

В итоге американская сторона отказалась от такого требования, что и разблокировало путь к финализации текста. И это – не единственная уступка, которой добилась Украина.

Если бы была необходимость кратко описать ключевое изменение, отличающее все предыдущие проекты соглашения от того, который пошел на подпись министров, то оно звучит так: изменилась философия смысла соглашения.

Все стартовые американские предложения были о том, чтобы ограничить Украину, перебрать к США некоторые возможности, которые сейчас есть у правительства. А финальный проект имеет целью усилить Украину – и во время сопротивления российской агрессии, и после ее прекращения.

Зачем такое соглашение самим Соединенным Штатам?

Во-первых, для Трампа сейчас очень важно "продавать" избирателям хоть какие-то победы. Вторая составляющая – это американские бизнес-интересы.

Согласованное правительствами соглашение о недрах – это не меморандум, а юридически обязывающий документ. Но единственное, по сути, обязательство, которое по нему берут на себя Украина и США – это начать межправительственные переговоры по новому соглашению об Инвестиционном фонде восстановления. А также – что эти переговоры будут соответствовать условиям, описанным в рамочном соглашении.

Следующее, большое соглашение об инвестиционном фонде – должно пройти ратификацию. И это тоже хорошо, потому что дает дополнительный предохранитель от неприемлемых положений.

И, наконец, Зеленский не скрывает, что переговоры по фонду будут зависеть от дальнейших договоренностей о безопасности и об условиях мира с Россией.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Пиар для Трампа, успех для Украины. Что означает соглашение о недрах и как Киев победил давление США.