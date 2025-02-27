ЗМІ: Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США, але передумав після втручання Макрона

Президент США Дональд Трамп нібито хотів скасувати візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, але змінив думку після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це з посиланням на джерело у французьких дипломатичних колах повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У середу 26 лютого українська сторона нібито отримала повідомлення з Вашингтона про те, що візит Зеленського і зустріч з Трампом не відбудуться.

Президент України після того зателефонував Емманюелю Макрону, а той своєю чергою поговорив з Дональдом Трампом і переконував його прийняти Зеленського.

Врешті Трамп змінив думку і сам оголосив про візит Зеленського 28 лютого.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з Трампом планує запитати його, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України.

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме угода про копалини успіх, чи "тихенько пройде".

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.