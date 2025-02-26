Трамп заявив, що Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що український візаві Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона у пʼятницю, 28 лютого, для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні.

Про це він сказав на початку засідання міністрів адміністрації США 26 лютого, передає "Європейська правда".

Трамп на початку засідання заявив, що у США "усе йде дуже добре з Росією та Україною", маючи на увазі зусилля з "припинення війни".

"Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода", – додав американський лідер.

Він знову розкритикував Європу, яка нібито витратила на допомогу Україні 100 мільярдів доларів, тоді як США – начебто 350 мільярдів (що не відповідає дійсності).

"А найважливіше на сьогодні – ми збираємося укласти угоду з Росією та Україною, щоб припинити вбивати людей", – заявив Трамп, не уточнивши, як це відбудеться.

Раніше Зеленський повідомляв, що його візит до США може відбутись 28 лютого.

Він казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.