Які зміни для Балкан може мати ув'язнення проросійського Додіка

Суд у Боснії і Герцеговині засудив президента Республіки Сербської (частина Боснії і Герцеговини) Мілорада Додіка до одного року ув’язнення, а разом із тим – йому заборонено на шість років обіймати політичні посади.

Це рішення поки не набуло чинності, оскільки ще може бути оскаржене.

Проте вже очевидно, що цей вирок пришвидшить діяльність Мілорада Додіка у напрямку відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Про те, куди може привести таке підняття ставок, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка В'язниця для "друга Путіна": які наслідки матиме вирок для головного сепаратиста Балкан. Далі – стислий її виклад.

26 лютого судовий процес над Мілорадом Додіком, послідовним та агресивним сепаратистом, сербським націоналістом та другом Владіміра Путіна, нарешті завершився вироком.

Якщо коротко, його звинувачували у погрозах та діях, спрямованих на дестабілізацію в Боснії і Герцеговині (БіГ), що може призвести до виходу Республіки Сербської з єдиної держави. І при цьому не можна виключати, що цей процес мирним не буде.

Здається, Додік зробив усе, щоб сепаратизм та загроза розколу БіГ стали перманентною компонентою політичного життя країни.

Влада Республіки Сербської почала "бунтувати" проти Верховного представника у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта.

Згідно з Дейтонськими мирними угодами, найвища влада у країні належить Верховному представнику по Боснії і Герцеговині, який має право зупиняти законодавчі рішення та відстороняти від влади урядовця будь-якого рангу, а також політиків.

То Народна Скупщина Республіки Сербської ухвалила закон про припинення публікацій у "Службовому віснику" рішень Офісу Верховного представника, то видали акт про невизнання Крістіана Шмідта Верховним представником, то ухвалили "закон" про незастосування в Республіці Сербській рішень Суду Боснії і Герцеговини.

Додік перетнув купу червоних ліній та скоїв кримінальний злочин.

На підтримку Мілорада Додіка виступили президенти Сербії, Хорватії, прем’єр-міністр Угорщини, а Республіку Сербську напередодні оголошення вироку відвідав колишній радник Трампа та його приятель Руді Джуліані.

"Від сьогодні цієї Боснії і Герцеговини більше немає", – так Мілорад Додік у притаманній йому манері відреагував на вирок собі.

Вже зранку 26 лютого, тобто ще до оголошення вироку, Народна Скупщина та Уряд РС почали працювати у режимі "нон-стоп".

Скупщина, як заявив Додік відразу після вироку, вже найближчим часом має схвалити відразу чотири "закони". Усе це – реальні кроки зі знищення Боснії і Герцеговини як єдиної держави.

Щоправда, ранок 27 лютого показав, що Додік не поспішає йти на таке загострення. З невідомих причин схвалення "сепаратистських" законів чомусь відклали на другу половину дня.

Вирок Додіку проігнорувала Москва, але публічно підтримав Державний департамент Сполучених Штатів. Запевнивши, що буде протистояти спробам "місцевих лідерів підірвати безпеку та стабільність".

Тим самим знявши інтригу навколо того, чи суперечить це судове рішення курсу нового президента США.

Спроби проросійських сепаратистів "розхитати" ситуацію у країні нарешті отримали гідну відповідь.

І якщо апеляція не скасує обвинувальний вирок – Додік стане не героєм-мучеником, а попередженням іншим політикам, що заграються із сепаратистськими гаслами.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка В'язниця для "друга Путіна": які наслідки матиме вирок для головного сепаратиста Балкан.