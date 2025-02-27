Какие изменения для Балкан может иметь заключение пророссийского Додика в тюрьму

Суд в Боснии и Герцеговине приговорил президента Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика к одному году заключения, а вместе с тем – ему запрещено на шесть лет занимать политические должности.

Это решение пока не вступило в силу, поскольку еще может быть обжаловано.

Однако уже очевидно, что этот приговор ускорит деятельность Милорада Додика в направлении отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

О том, куда может привести такое поднятие ставок, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тюрьма для "друга Путина": какие последствия будет иметь приговор для главного сепаратиста Балкан. Далее – краткое его изложение.

26 февраля судебный процесс над Милорадом Додиком, последовательным и агрессивным сепаратистом, сербским националистом и другом Владимира Путина, наконец завершился приговором.

Если коротко, его обвиняли в угрозах и действиях, направленных на дестабилизацию в Боснии и Герцеговине (БиГ), что может привести к выходу Республики Сербской из единого государства. И при этом нельзя исключать, что этот процесс мирным не будет.

Кажется, Додик сделал все, чтобы сепаратизм и угроза раскола БиГ стали перманентной компонентой политической жизни страны.

Власти Республики Сербской начали "бунтовать" против Верховного представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

Согласно Дейтонским мирным соглашениям, высшая власть в стране принадлежит Верховному представителю по Боснии и Герцеговине, который имеет право останавливать законодательные решения и отстранять от власти чиновника любого ранга, а также политиков.

То Народная Скупщина Республики Сербской приняла закон о прекращении публикаций в "Служебном вестнике" решений Офиса Верховного представителя, то издали акт о непризнании Кристиана Шмидта Верховным представителем, то приняли "закон" о неприменении в Республике Сербской решений Суда Боснии и Герцеговины.

Додик пересек кучу красных линий и совершил уголовное преступление.

В поддержку Милорада Додика выступили президенты Сербии, Хорватии, премьер-министр Венгрии, а Республику Сербскую накануне оглашения приговора посетил бывший советник Трампа и его приятель Руди Джулиани.

"С сегодняшнего дня этой Боснии и Герцеговины больше нет", – так Милорад Додик в присущей ему манере отреагировал на приговор себе.

Уже утром 26 февраля, то есть еще до объявления приговора, Народная Скупщина и Правительство РС начали работать в режиме "нон-стоп".

Скупщина, как заявил Додик сразу после приговора, уже в ближайшее время должна одобрить сразу четыре "закона". Все это – реальные шаги по уничтожению Боснии и Герцеговины как единого государства.

Правда, утро 27 февраля показало, что Додик не спешит идти на такое обострение. По неизвестным причинам одобрение "сепаратистских" законов почему-то отложили на вторую половину дня.

Приговор Додику проигнорировала Москва, но публично поддержал Государственный департамент Соединенных Штатов. Заверив, что будет противостоять попыткам "местных лидеров подорвать безопасность и стабильность".

Тем самым сняв интригу вокруг того, противоречит ли это судебное решение курсу нового президента США.

Попытки пророссийских сепаратистов "расшатать" ситуацию в стране наконец получили достойный ответ.

И если апелляция не отменит обвинительный приговор – Додик станет не героем-мучеником, а предупреждением другим политикам, которые заигрываются с сепаратистскими лозунгами.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко Тюрьма для "друга Путина": какие последствия будет иметь приговор для главного сепаратиста Балкан.