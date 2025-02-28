Як нападки Трампа згуртували канадців і вплинули на рейтинги партії Трюдо

З поверненням Дональда Трампа на американську політичну сцену атмосфера у відносинах між США і Канадою почала різко змінюватися.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп не соромився "тролити" Оттаву, натякаючи, що Канада в разі невигідних економічних умов може бути "поглинута" США або ж, мовляв, самі канадці бажають перетворення країни на "51-й штат" Америки.

Лідера канадського уряду Джастіна Трюдо Трамп взагалі глузливо називає "губернатором".

Та нападки нового американського президента призвели до нової хвилі патріотизму у канадському суспільстві, а рейтинг керівної Ліберальної партії почав рухатися вгору.

Про те, як завдяки Трампу змінюється внутрішньополітична ситуація у Канаді, читайте в статті проректора Українського католицького університет Дмитра Шеренговського "Канада не продається": як погрози Трампа вплинули на найближчого союзника США. Далі – стислий її виклад.

Коли Трамп почав кепкувати з Канади, багато канадців сприйняли це особисто та емоційно. У країні спалахнули акції, покликані продемонструвати, що "Канада не продається" – саме таке гасло стало лейтмотивом протестної кампанії.

Опитування Angus Reid Group у лютому 2025-го показало зростання до 44% кількості тих, хто "дуже пишається" своєю країною, у порівнянні із 34% у грудні 2024-го. Таке ж зростання спостерігається у кількості тих, хто каже, що має "глибоку емоційну прив’язаність до Канади", яка зросла з 49% до 59%.

Кульмінацією сплеску патріотизму стала перемога канадської збірної з хокею над американською командою у фіналі турніру 4 націй НХЛ, що проводився в Бостоні.

Врешті сам прем’єр Джастін Трюдо не втримався від емоцій і написав твіт "Ви не заберете нашу країну і нашу гру", очевидно, апелюючи до американського президента.

Усвідомлюючи, що попереду непрості вибори, Ліберальна партія Джастіна Трюдо намагається мобілізувати свій електорат на хвилі гасел про захист канадського суверенітету. І їй це вдається.

Зведені дані найбільших агенцій на сайті CBC показують, що ще 6 січня підтримка лібералів була найнижчою за останні роки – 20,1% і йшлося фактично про потенційну втрату другого місця на прийдешніх виборах. А вже станом на 23 лютого цей рейтинг виріс до 27,5%.

При цьому таке зростання почало супроводжуватися неквапливим, але падінням рейтингу консерваторів (44,2% – 41,8% за ті ж дати) і сильним спадом підтримки демократів (19,3% – 15,4%).

Фактично політика Трампа посприяла поверненню підтримки лібералів.

Звісно, консерватори все ще залишаються фаворитами і можуть отримати найбільшу кількість місць на виборах, якби вони відбулися сьогодні, але вже існує шанс один до чотирьох, що партія не зможе забезпечити собі уряд більшості.

Отже, найбільше від різкої зміни суспільних настроїв потерпає Консервативна партія та її лідер П’єр Пуальєвр (чи англіканізовано – Полієв).

Коли Ілон Маск та деякі впливові представники правих у США ще до інавгурації Трампа почали називати Пуальєвра як свого ідеологічного союзника, це спершу грало на руку консерваторам.

Та коли Трамп почав тиснути на Канаду, такі симпатії стали для консерваторів "токсичним активом".

Суспільні наслідки заяв Трампа про "продаж" або навіть "анексію" Канади видаються глибшими, ніж короткочасний сплеск обурення. У людей, котрі не сприймають сучасну політику США, тепер виник додатковий стимул закріпитися у "проканадській" позиції.

Втім, частина аналітиків наголошує, що розрив із США малоймовірний через тісну інтеграцію економік і необхідність спільного вирішення безпекових питань (зокрема, у рамках NORAD).

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського "Канада не продається": як погрози Трампа вплинули на найближчого союзника США.